Cloud4Y предоставил облачные мощности компании «Джимсофт»

«Джимсофт» выбрала облачную инфраструктуру Cloud4Y, позволяющую в любой момент времени получить нужную производительность и при этом не переплачивать за простой оборудования. Возможность платить только за реально используемые ресурсы особенно ценна в условиях запуска новых проектов, успех которых трудно предсказать.

«Джимсофт» — молодая компания, появившаяся на рынке в 2019 г. и предлагающая свои услуги по разработке компьютерного программного обеспечения. Поскольку разработка — очень динамичная сфера, строить собственную ИТ-инфраструктуру не всегда целесообразно. Особенно для небольших компаний. В зависимости от сложности проекта может требоваться как малый объём вычислительных ресурсов, который может предоставить обычный сервер, так и очень большой, требующий одновременной работы нескольких GPU.

После небольшого периода бесплатного тестирования, позволившего оценить возможности платформы Cloud4Y, «Джимсофт» мигрировала в коммерческий доступ, разместив тенантную инфраструктуру в облаке провайдера. Провайдер также предоставил лицензированное ПО, необходимое для работы.

Использование виртуальной инфраструктуры по модели IaaS позволяет компании хранить и обрабатывать большой объем данных без инвестиций в создание и обслуживание собственной инфраструктуры и внутренней системы защиты информации. Выбрав облако Cloud4Y, «Джимсофт» получила дополнительную защиту и отказоустойчивость системы, закреплённую в SLA. Это тоже важный фактор, поскольку нестабильная работа сервисов отпугивает пользователей, ухудшая репутацию компании.

Доступность на уровне 99,982% и лёгкая масштабируемость избавляют компанию «Джимсофт» от волнений по поводу работоспособности запускаемых проектов.