«Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»

Специалисты «Первого бита» внедрили в медицинском центре «XXI век» систему «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп», систематизировав кадровый учет, обеспечив контроль затрат, сокращение времени на закрытие месяца и трудозатраты на подготовку отчетности.

Медицинский центр «XXI век» основан в 1999 г. В настоящее время в сети медицинских клиник работают более 2 тыс. человек, в том числе более 600 детских и взрослых врачей разных специальностей. На дому и амбулаторно специалистами оказывается полный комплекс медицинских услуг: консультации врачей разного профиля, диагностика, все виды анализов, вакцинация, реабилитация, сестринский уход, весь спектр хирургических, урологических, гинекологических, травматологических и флебологических операций.

Для кадрового учета и расчета заработной платы в компании ранее использовалась система «1С:Управление производственным предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5». В связи с тем, что фирма «1С» объявила о планах поэтапного завершения ее поддержки, в 2018 г. было принято решение о переводе кадрового учета и расчета заработной платы в программу «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» редакции 3. Преимущества программы обеспечили выбор в ее пользу: «ЗУП Корп» позволяет автоматизировать операции по кадровому учету, расчету заработной платы и подготовке «зарплатной» отчетности в соответствии с действующим законодательством.

Перед руководством компании стояли задачи по оптимизации и автоматизации процессов управления персоналом, кадрового учета, расчета заработной платы, а также сохранения кадровой истории. Необходимо было усовершенствовать работу с анализом данных и облегчить процесс принятия управленческих решений на основании информации о начислениях сотрудников, стоимости часа работы сотрудников и себестоимости выполняемых операций для корректировки схем мотивации, позволяющих повысить эффективность бизнеса. При этом требовалось обеспечить контроль за нормативно-справочной информацией и прозрачность взаиморасчетов с сотрудниками за счет детализированного расчетного листка сотрудника до видов начислений и удержаний, а также вывод информации о взаиморасчетах с сотрудниками в его личный кабинет на корпоративном портале.

Для автоматизации всех HR-процессов в одной системе и эффективного управления персоналом руководство и финансовая служба провели ряд встреч с представителями разных компаний. Рассматривая несколько предложений, выбор был сделан в пользу опытной команды «Первого бита». Клиентами ИТ-интегратора уже были такие известные бренды, как «Аэропорт Симферополь», международный производитель шин Nokian Tyres, компания Chipita, Valio, корпорация АЕОН, концерн «Росэнергоатом» и др. На этапе подготовки коммерческого предложения сотрудники «Первого бита» проявили себя как квалифицированные специалисты, предлагающие наиболее оптимальные решения, в рамках поставленных задач был выбран «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп».

Проект был разделен на очереди, каждая из которых состояла из определенных этапов. В рамках первой очереди специалисты реализовали обследование бизнес-процессов, моделирование в типовой функциональности программы. В результате было сделано следующее: зафиксирован список функциональных разрывов, реализованы доработки, перенесены начальные данные, запущена работа в тестовом режиме, исправлены выявленные ошибки и пробелы, а также началась непосредственная работа в новой базе.

В рамках второй очереди работа заключалась в проектировании печатной формы РКО по форме заказчика, выводе расчетного листка на внутренний портал компании, загрузке ведомостей начислений из Excel, загрузке данных по обучению и квалификации сотрудников. Началась непосредственно промышленная эксплуатация. Также специалисты «Первого бита» автоматизировали перенос исторических данных из ранее используемой системы «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5».

Внедрение системы «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп» позволило организовать качественную работу с персоналом, систематизировать процессы кадрового учета, обеспечить контроль всех затрат компании на зарплату и премии персонала, снизить время на закрытие месяца и сократить трудозатраты на подготовку отчетности с учетом всех требований действующего законодательства. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения решения «1С:ЗУП» была настроена интеграция с действующей системой оперативного учета «1С:Управление производственным предприятием» в части отражения начисления и выплат заработной платы.

Результаты проекта: систематизированы процессы кадрового учета; обеспечен контроль всех затрат компании на зарплату и премии персонала; снизилось время на закрытие месяца; сократились трудозатраты на подготовку отчетности с учетом всех требования действующего законодательства.

Руководитель проекта «Первого бита» Алексей Утышев сказал: «После прекращения поддержки конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5» многие компании стали задумываться о переходе на современную информационную систему «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1» — ее внедрение повышает управляемость и качество HR-процессов, позволяет обеспечить эффективность функций управления персоналом и оперативно предоставлять руководству. Перед руководством компании «XXI век» стояла цель построить единую корпоративную систему для процессов регламентированного и управленческого кадрового учёта, и регламентированного учёта заработной платы. Большое портфолио выполненных проектов автоматизации «Первого бита», положительные отзывы и показанные компетенции проектной команды на этапе предпроектного обследования совпали с главными критериями выбора подрядчика компанией «XXI век». Внедрение системы «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп» позволило организовать качественную работу с персоналом, систематизировать процессы кадрового учета, обеспечить контроль всех затрат компании на зарплату и премии персонала, снизить время на закрытие месяца и сократить трудозатраты на подготовку отчетности с учетом всех требований действующего законодательства. Команда заказчика оказала всю необходимую поддержку, что, в совокупности с нашим опытом, позволило достигнуть поставленных целей и выполнить проект в заданный срок и бюджет с успешными показателями результативности».