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X-Com оборудовала рабочие места в петербургском НИИ гриппа

«Х-Com Санкт-Петербург» выполнила проект развития информационной системы ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава России. В рамках проекта десятки новых рабочих мест сотрудников учреждения оснащены компьютерами и моноблоками, в том числе кастомизированными под требования применяемого в рабочих процессах программного обеспечения.

Для развития исследовательской деятельности, направленной на решение насущных вопросов вирусологии, эпидемиологии, клиники и патогенеза вирусных инфекций, а также на разработку диагностических препаратов и эффективных средств защиты населения от гриппа и других вирусных инфекций заказчику потребовалось оборудовать рабочие места новых научных сотрудников.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, проведенного среди российских системных интеграторов, производителей и поставщиков программно-аппаратных средств. Большинством голосов конкурсной комиссии победителем была признана компания X-Com, предложившая наилучшие условия реализации проекта и сервисного обслуживания созданного решения.

В ходе предпроектного обследования был проведен аудит действующей информационной системы предприятия, включая программно-аппаратные средства, клиентские системы, а также кабельное и беспроводное сетевое оборудование. Также были проанализированы задачи к аппаратной части компьютеров применяемого в научно-исследовательской деятельности программного обеспечения. В результате был выработаны рекомендации относительно состава оборудования рабочих мест и составлены его детальные спецификации.

В качестве технологической базы новых рабочих мест были выбраны компьютеры Dell Optiplex 3080 MT в комплекте с мониторами Dell E2420HS, а также моноблоки Dell Inspirion 5400 на базе процессоров Intel последнего поколения. Для ряда рабочих мест научных сотрудников, решающих узкоспециализированные задачи, производственное подразделение X-Com изготовило компьютеры, тонко кастомизированные под требования применяемого ими прикладного программного обеспечения. Оборудование интегрировано в информационную систему учреждения, выполнены все необходимые пусконаладочные работы.

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