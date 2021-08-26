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В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных

Novel Software Systems развернула в облаке Mail.ru Cloud Solutions (MCS) генетическую энциклопедию «Генокарта», а также протестировала сервис для автоматической обработки геномных данных NGS Wizard на собственной платформе Genomenal. Облако обеспечило инфраструктуру для тестирования и запуска инновационных проектов при соблюдении закона о хранении персональных и медицинских данных.

Novel Software Systems с 2004 г. специализируется на глубокой аналитике биомедицинских данных и разработке программных продуктов для науки и генетики с применением технологий машинного обучения. Компания с 2017 г. развивает платформу Genomenal для обработки геномных данных. ИТ-инфраструктура, обеспечивающая работу проектов, должна соответствовать требованиям закона о хранении персональных и медицинских данных ФЗ-152.

Головной офис компании расположен в новосибирском Академгородке, представительства работают в Москве и Санкт-Петербурге, а также США (Роквилль, Мэриленд), Китае (Сямынь) и Нидерландах (Хертогенбос). Распределенная команда и широкая география пользователей сервисов требуют от ИТ-инфраструктуры высокой доступности: системы должны работать одинаково быстро и удобно для всех специалистов и пользователей сервисов. Необходимость получить высокопроизводительную инфраструктуру, соответствующую ФЗ-152, привела компанию в облака.

«Генокарта» – единственный русскоязычный ресурс, на котором собраны оригинальные непереводные статьи о редких генетических заболеваниях и информация о связи мутаций в генах с заболеваниями. Авторами публикаций являются специалисты: врачи, генетики, сотрудники научных институтов. В энциклопедии размещено более 1 тыс. статей, сгенерировано более 13 млн страниц о мутациях и геномных вариантах.

Сейчас «Генокарта» — это авторитетный источник знаний о геноме человека. Он выполняет и практическую функцию, помогая людям найти ведущих российских экспертов, которые могут решить их проблемы.

Генетическая энциклопедия «Генокарта» получила в облаке MCS надежную инфраструктуру, соответствующую требованиям 152-ФЗ. Кроме этого, облако позволяет уверенно планировать развитие этого проекта: в перспективе он станет сервисом, который позволит любому человеку загрузить свои геномные данные и проанализировать их.

Интерпретация геномных данных — сложный и дорогостоящий процесс, требующий компетенций в биоинформатике. Поэтому применение этих знаний в медицинской практике ограничено. На текущий момент Novel Software Systems разрабатывает сервис на основе «Генокарты», с помощью которого врачи и пациенты смогут анализировать геномные данные и накапливать информацию о связи мутаций с имеющимися или возможными заболеваниями. Запуск нового сервиса запланирован на конец 2021 г.

Один из ключевых продуктов компании — система анализа геномных данных NGS Wizard на платформе Genomenal. Она предназначена для медицинских учреждений, биотех-компаний и научных институтов, которые занимаются исследованием и лечением наследственных заболеваний, онкологии. Сервис автоматизирует интерпретацию геномных данных. Особенность решения в том, что применять его могут пользователи без специальных знаний в биоинформатике. Это расширяет доступ к анализу геномных данных для специалистов различного профиля.

Тестирование сервиса NGS Wizard проходило в облаке MCS. Для этого использовались виртуальные машины, виртуальные сети, база данных PostgresSQL как сервис, файловое хранилище NFS и объектное хранилище S3 для резервирования данных. Развертывание сервиса в облаке позволило проверить его работоспособность, избежать ошибок при вводе в коммерческую эксплуатацию.

«Возможность быстро получить необходимые ресурсы для тестирования и развертывания цифровых сервисов — это ключевая ценность облака для инновационных компаний, — отметил Дмитрий Штокало, директор Novel Software Systems. — И единственная возможность для стартапа получить доступ к большим мощностям, соответствующим закону о персональных данных. Собственное "железо" требует больше ответственности и расходов, риски выше. В облаке MCS мы нашли сервисы, упрощающие и ускоряющие разработку программных решений, а также оперативную техподдержку».

«Облако помогает реализовывать такие сложные, наукоемкие проекты, как обработка и анализ геномных данных. Научные команды имеют возможность сосредоточиться на разработках и инновациях, не заботясь об инфраструктуре и о том, где взять мощности под очередной проект, — сказал Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru Цифровые технологии». — Врачи и другие специалисты теперь могут использовать опыт Novel в анализе геномных данных при диагностике пациентов. Также клиенты MCS могут использовать нашу экспертизу в облачных технологиях для разработки собственных сервисов любой сложности».

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