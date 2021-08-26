Представлена цифровая платформа Farmlink для аграриев

Состоялся релиз цифрового решения для сельскохозяйственников – платформы Farmlink. Проект реализован российской компанией DigitalAgro (дочернее предприятие «Уралхим») с участием команды разработчиков ГК Innovative People.

Farmlink предоставляет аграриям необходимый набор сервисов в формате «одного окна» и существенно сокращает время сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) на поиск и проверку информации, позволяя быстро принимать эффективные управленческие решения.

СХТП получают максимальную ценность от использования сервиса и попадают в экосистему процессов и взаимодействия всего производственного цикла: сдача отчетности и получение субсидий у государства; закупка удобрений, средств защиты и техники у производителей и дилеров; продажа урожая трейдерам и переработчикам.

Платформа позволяет создать сетевой эффект за счет увеличения количества эффективных взаимодействий между участниками, что способствует росту отрасли в целом.

Farmlink включает следующие сервисы.

Сервис Погода. Позволяет получать точные данные по фактической погоде и двухдневному прогнозу на всех указанных пользователем координатах, выбирать оптимальные временные промежутки для применения средств защиты растений (далее – СЗР). Провайдером погодных данных является «Яндекс».

Сервис Цены. Отображает конъюнктуру по ключевым сельскохозяйственным культурам, с уточнением до федерального округа и базиса поставки. Эти данных позволяют аграрию определить рентабельность производства и выгодно продать урожай. Провайдером ценовых данных является ИКАР.

Ведение данных о хозяйстве. С возможностью добавления информации об организации, полях и производимых культурах, а также о сотрудниках и их ролях в организации. Здесь формируются интеграции с ключевыми Системами управления агропредприятиями. Отраслевые новости. Возможность для агрария постоянно быть в курсе последних событий, регуляторных изменений, новых мер поддержки и перспективных технологий. В Farmlink фокус на сообщество – пользователи могут обсуждать и обменивать контентом, а новостная лента подстраивается под интересы каждого пользователя.

Сервисный маркетплейс. Витрина цифровых и офлайн сервисов для АПК. Здесь разработчик планирует покрыть собственными и партнерскими решениями все ключевые потребности агрария. Сейчас можно воспользоваться калькулятором системы питания, заказать агрономическую консультацию или сервис скаутинга.

Использование платформы полностью бесплатно, при этом рассматривается возможность введения платной подписки на часть профессионального функционала, который на данный момент находится в разработке.

При создании платформы авторы проекта хотели заложить максимальную гибкость при добавлении и изменении компонентов – для этого была привлечена команда разработчиков Innovative People, признанных экспертов в области создания высоконагруженных систем, основанных на микросервисной архитектуре.

Компания оперативно интегрировалась в проект, помогла сформировать требования к будущей платформе, выбрать технологический стек и определить состав MVP.

Сергей Дубоделов, CEO Innovative People сказал: «Одним из наших ключевых направлений является заказная разработка. Направление существует более 2х лет, и нам удалось реализовать порядка 10 проектов для заказчиков из абсолютно разных отраслей: финтех, e-commerce, телеком. Поэтому, когда коллеги из DigitalAgro обратились к нам, мы уже имели к этому моменту большую накопленную экспертизу в части разработки высоконагруженных систем. В короткие сроки нам удалось собрать выделенную команду и предложить оптимальное технологическое решение».

Максим Голиков, руководитель проекта «Платформа для АПК Farmlink» Digital Agro, отметил: «Мы хотим, чтобы пользователь решал все свои задачи в формате «одного окна». Поэтому в реализации предусмотрено множество сценариев использования, в том числе платформа открыта для внешних поставщиков цифровых и офлайн сервисов. Это значит, что каждый разработчик может создать и добавить свой сервис на витрину Farmlink».

Создание первой версии заняло 6 месяцев, технический релиз состоялся в мае. Было проведено внутреннее тестирование на фокус-группах и коллегах, и уже 1 июня произошел релиз для открытой аудитории. В первый месяц привлечено более 500 аграриев из разных регионов России, к концу года планируется достигнуть аудитории в несколько тысяч активных пользователей.

При создании Farmlink авторы проекта ориентировались на мировые best practice – признанным лидером в области информационного хаба для аграриев является Farmers Business Network – платформа, созданная в США в 2014 году. Основные принципы данной платформы – предоставление пользователям объективных данных об урожайности, ценах на агрономические инпуты и урожай. Пользователи сами вносят данные о сделках на платформу и сравнивают их с данными от других пользователей в своем регионе – такой подход позволил изменить сегмент АПК в США, сделав его прозрачным и эффективным.

На российском рынке также стали появляться платформенные решение от инфраструктурных банков и производителей агрохимикатов. На данный момент эти решения представляют собой скорее витрину продуктов и сервисов. В Farmlink упор идет на единую модель данных – для каждого пользователя формируется “цифровой след”, с помощью которого можно реализовать индивидуальные предложения с учетом потребностей агрария. А единая система аутентификации, AgroID, позволяет бесшовно использовать собственные и партнерские цифровые продукты.

Максим Голиков, руководитель проекта «Платформа для АПК Farmlink» Digital Agro, сказал: «Ценность продуктов и сервисов для аграриев всегда должна быть подкреплена реальными данными и возможностью лично уточнить детали. Для этого необходимо развитие профессионального сообщества участников рынка, способного определить и продвинуть лучшие решения в отрасли. Предстоит еще много работы, но уже сейчас можно сказать, Farmlink становится площадкой для такого развития».