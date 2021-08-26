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Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов

МТС сообщила о переводе в облако CloudMTS интеллектуальной системы пожарной безопасности для социальных и коммерческих объектов «Реплекс». С помощью облачных технологий платформа по контролю противопожарного оборудования обеспечивает безопасность почти 1,5 тыс. образовательных и медицинских учреждений, промышленных предприятий, офисных зданий и торговых центров по всей стране.

Платформа является разработкой Тюменского технопарка и представляет комплексный цифровой ресурс на основе BIM-технологий для удаленного мониторинга противопожарного оборудования. Решение работает по принципу цифрового двойника противопожарной системы охраняемых объектов. На цифровой схеме можно подробно указать все элементы противопожарной защиты, их расположение и характеристики.

В облако CloudMTS перенесены ключевые составляющие интеллектуальной системы: цифровые (информационные) 3D-модели охраняемых объектов с элементами противопожарной защиты, электронные журналы пожарной безопасности и инвентаризации, CRM-система. Миграция в облако обеспечила надежную работу системы в условиях роста числа присоединяемых к ней объектов и объемов данных, повысила эффективность взаимодействия элементов системы. В среднем на 25% сократились затраты, связанные с эксплуатацией ИТ-оборудования.

На облачную платформу мигрировали мобильные приложения «Реплекс» для Android и iOS. С их помощью можно оперативно узнавать о сроках эксплуатации, исправности и последней дате поверки отдельных элементов системы. Облачные технологии обеспечили высокую скорость работы мобильных приложений – до пяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом.

Система используется почти во всех федеральных округах страны – в Москве, Санкт-Петербурге, регионах Поволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока. Разработка одобрена МЧС России, включена в Единый реестр отечественного ПО и банк решений «Умный город». Платформа «Реплекс» интегрируется с Единым порталом государственных услуг, что обеспечивает удобный вход в систему через портал.

«Мы расширяем географию объектов, подключённых к системе «Реплекс». Это школы и больницы, производственные предприятия и бизнес-центры по всей стране. Переход в облако позволяет нам быстро масштабировать систему, обеспечивая ее бесперебойную работу и оптимизируя операционные расходы. Нам не нужно инвестировать в создание собственного дата-центра по хранению и обработке данных, объем которых растет с каждым месяцем. Надежное хранение и защиту данных, включая информацию по цифровым картам объектов, обеспечивают облачные технологии МТС», – сказал генеральный директор компании «Служба мониторинга. Тюмень», резидента тюменского технопарка Владимир Васильев.

«Мы рады реализовывать такой масштабный социально-значимый проект, который связан с общественной безопасностью. С помощью системы «Реплекс» и облачных технологий в режиме реального времени осуществляется удаленный мониторинг всех элементов противопожарной защиты, их характеристик и состояния. Самое важное – система автоматически фиксирует данные о неисправностях в цифровом журнале, и оперативно передает обслуживающим организациям. Этот проект еще раз подтверждает, что облака могут обеспечивать эффективную работу целой отрасли или направления, например, противопожарной безопасности», – сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В проекте используется аттестованное облако, которое обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». Разработчики системы «Реплекс» также пользуются сервисами резервного копирования МТС, которые защищают платформу от аппаратных сбоев и человеческих ошибок.

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