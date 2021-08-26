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G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил присутствие своей инфраструктуры в Западной Европе, запустив новую локацию серверов bare metal в столице Нидерландов Амстердаме. Серверы расположены в надёжном дата-центре уровня Tier IV и позволяют получить доступ к инфраструктуре с высокой пропускной способностью в одном из крупнейших мировых экономических центров.

С новой услугой G-Core Labs — Bare-Metal-as-a-Service — получить доступ к выделенным серверам можно так же быстро, как к виртуальным машинам. Это избавляет заказчиков от проблем с производительностью и безопасностью, связанных с распределением ресурсов одной платформы между разными пользователями. Также благодаря собственной экосистеме облачных сервисов G-Core Labs решает другую частую проблему заказчиков, связанную с неудобством управления разрозненной инфраструктурой выделенных серверов, виртуальных машин и облачных сервисов, предоставляемых разными провайдерами.

«Bare-Metal-as-a-Service комплексно решает все упомянутые вопросы. С помощью этой услуги пользователь может получить готовый к работе выделенный сервер так же просто, как и виртуальный. Для этого достаточно выбрать нужные характеристики, подключить публичную, приватную или сразу несколько сетей и через несколько минут физический сервер будет готов к работе. В отличие от виртуального, он позволяет использовать все свои ресурсы и гарантирует отсутствие «соседей». В дополнение к этому узлы bare metal подходят для задач, в которых виртуализация неприменима, — в том числе для развёртывания таких ресурсоёмких приложений, как игровые серверы и базы данных, а также для создания в публичном облаке хранилищ, использования в качестве гипервизоров и запуска контейнеров», — отметил Александр Федотов, заместитель руководителя направления облачных платформ G-Core Labs.

За высокую производительность решений провайдера отвечают технологии Intel: в апреле 2021 г. G-Core Labs одним из первых в мире начал интеграцию Intel Xeon Scalable третьего поколения (Ice Lake) в серверную инфраструктуру своих облачных сервисов. Такое оборудование позволяет приложениям быстро справляться с ресурсоёмкими задачами.

Помимо Амстердама, выделенные серверы доступны более, чем в десяти других городах, в том числе в Люксембурге, Франкфурте, Париже, Москве, Сингапуре, Токио, Стамбуле, Санта-Кларе и Манассасе, а до конца года они появятся в Гонконге, Сан-Паулу, Мумбаи и Йоханнесбурге.

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