«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «Ростех») обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 – теперь у нее новый дизайн и усовершенствованный функционал.

В обновленной версии значительно расширен инструментарий платформы: появилась возможность одновременной работы с несколькими отчетными формами в одной вкладке, полностью переработана функциональность, которая позволяет клиентам с нестабильным интернет-соединением выгружать необходимые отчетные формы из системы и работать с ними офлайн, после чего загружать данные обратно.

В «Сводах» 5.0 реализовано веб-приложение дизайнера отчетных форм. Теперь для работы с отчетными формами не нужно устанавливать отдельную программу на компьютер. Переход в веб дает возможность получить доступ к настройке из любого места, где есть интернет, а мелкие правки можно вносить оперативно, даже через телефон. Важно, что с помощью дизайнера отчетных форм можно создать экранную или добавить печатную форму отчета без наличия стороннего ПО.

«Организации государственного сектора смогут создавать центры компетенций на базе платформы «Своды». Основной целью таких центров станет обеспечение реализации новых и актуализации существующих отчетных форм без дополнительных затрат для бюджета», – отметил заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

Следует отметить, что во всех разделах системы используются одни и те же правила работы с компонентами и окнами, что упрощает взаимодействие с новыми подразделами и помогает быстрее перестроить работу с интерфейсом. За счёт уменьшения количества кликов доступ к функциям формы стал в два раза быстрее. Также в рамках обновлений были расширены визуальные возможности платформы. Пользователи могут выбрать темы оформления из предложенных, либо создать собственные.

Существенно облегчают формирование отчетности в «Сводах» 5.0 внедрение универсальных сервисов интеграции, что стало началом по переходу к микросервисной архитектуре и является новым витком развития системы. Кроме того, реализовано приложение, посредством которого клиенты могут отлаживать работу отчетных форм и своих API (дополнительные библиотеки для работы с программами).

Основные преимущества системы для заказчика: сокращение затрат на сбор отчетности, увеличение скорости и качества принимаемых управленческих решений для руководителей, минимизация вероятностей ошибок и обеспечение необходимого уровня качества отчетных данных.

По данным «Барс груп», на сегодняшний день на платформе «Своды» реализовано более 200 проектов, в которых работают более 100 тыс. пользователей по всей России. Все компоненты системы полностью импортозамещаемые и позволяют работать на всех открытых операционных системах, в том числе тех, которые сертифицированы под требования ФСБ и ФСТЭК. Система охватывает такие социально значимые сферы как образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная защита. Среди заказчиков: Министерство финансов России, Министерство здравоохранения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, МЧС России и другие.