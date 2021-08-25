Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет»

Букмекерская контора «Балтбет» выбрала систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для улучшения процесса идентификации клиентов. Программный продукт является разработкой резидента Сколково научной компании Smart Engines и позволяет безопасно распознавать данные паспорта РФ и других удостоверяющих документов. С его помощью удалось сделать процесс ввода информации пользователем более удобным и технологичным.

БК «Балтбет» ведет свою деятельность с 2003 года и предлагает клиентам возможность делать ставки на спортивные события. Для того чтобы получить возможность делать ставки клиенты должны пройти идентификацию. Для того чтобы упростить этот процесс с помощью Smart ID Engine реализовано распознавание паспорта на фотографиях. Клиентам больше не нужно вручную заполнять поля формы. После того как клиент загрузил фотографию документа, все необходимые для регистрации данные автоматически вносятся в соответствующие поля.

Применение Smart ID Engine позволило сократить время, которое требовалось на регистрацию пользователей в сервисе ставок «Балтбет». Время распознавания данных паспорта на фотографии составляет менее 1 секунды, а высокое качество извлечения данных обеспечивается даже при распознавании фотографий, сделанных на бюджетных мобильных телефонах.

Использование Smart ID Engine для распознавания удостоверяющих документов позволяет компаниям безопасно обрабатывать персональные данные клиентов, так как в процессе распознавания изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы и в сервисы.