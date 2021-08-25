Synology запускает C2 Transfer

Synology объявила о выпуске C2 Transfer — нового облачного решения для безопасной передачи файлов между компаниями и их клиентами, партнерами и другими сторонними лицами. Локальные решения Synology для хранения данных уже помогают компаниям и домашним пользователям решать задачи управления данными, такие как подключение удаленных команд и обеспечение возможности обмена файлами и совместной работы между пользователями. C2 Transfer же позволяет решить самую сложную проблему — проблему передачи важных и потенциально конфиденциальных файлов клиентам.

Большинство решений для совместной работы с файлами, как облачных, так и локальных, обеспечивают защиту данных посредством управления разрешениями и проверок активности отдельных учетных записей. Однако все равно приходится отправлять документы внешним сторонам, не имеющим учетных записей.

C2 Transfer предлагает простое решение для обеих сторон, обеспечивая при этом доставку файлов нужным пользователям, даже если ссылка случайно опубликована или отправлена не тому пользователю. C2 Transfer подтверждает личность пользователя путем отправки одноразового пароля (OTP) на указанный отправителем адрес электронной почты или номер телефона, чтобы обеспечить доступ к файлам нужным пользователям.

C2 Transfer обеспечивает конфиденциальность данных с помощью сквозного шифрования, что делает файлы нечитаемыми с момента их загрузки клиентом до безопасного скачивания получателем на устройство.

Решение C2 Transfer позволяет упростить отправку файлов сторонним партнерам и клиентам, особенно когда речь идет о работе отдела кадров, юридического, производственного, финансового и маркетингового отделов. Решение C2 Transfer со встроенной поддержкой водяных знаков-изображений, установки дат истечения срока для скачивания, одноразового скачивания и запросов файлов обеспечивает безопасное получение файлов.

С сегодняшнего дня решение C2 Transfer доступно по подписке на план Pro, которая предлагает отдельные учетные записи для небольших групп и фрилансеров. Планы с централизованным управлением для крупных компаний будут доступны в ближайшее время.