Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внедрило систему «КИБ Серчинформ» для защиты от утечек информации. Решение позволит контролировать передачу конфиденциальных данных через почту, мессенджеры, веб-трафик, облачные хранилища, съемные устройства и другие каналы, а также предупреждать риски со стороны человеческого фактора: ошибки сотрудников в работе с конфиденциальными сведениями, преднамеренные сливы данных и мошенничество.

DLP-систему «КИБ Серчинформ» выбрали по итогам конкурса, который прошел на портале госзакупок. Она больше других заявленных решений соответствовала требованиям заказчика. Программа контролирует все информационные потоки в корпоративном периметре, автоматически находит признаки нарушений правил безопасности и блокирует опасные действия пользователей с конфиденциальными документами. «КИБ Серчинформ» – полностью российская разработка, сертифицирована ФСТЭК и входит в Реестр отечественного ПО. Таким образом, внедрение программы соответствует целям импортозамещения технологий в государственных организациях.

Отдельная задача для системы – контроль безопасности удаленных офисов: под ее защитой представительства министерства в Москве, Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. КИБ легко масштабируется в филиальной сети, при этом специалисты по информационной безопасности могут оперативно получать данные со всех стационарных и удаленных рабочих мест в одной точке. В результате создается единый защищенный периметр, внутри которого можно установить единые настройки безопасности или индивидуальные в каждой точке – в зависимости от специфики подразделения или конкретного отдела.

«Государственные структуры подчиняются строгим требованиям по защите данных – от №152-ФЗ «О персональных данных» до №187-ФЗ «О критической информационной инфраструктуре». Конфиденциальности требует и простая логика: ведь служебная информация здесь – это стратегии развития страны. При этом в целом уровень оснащенности защитным ПО в госсекторе невысок, по нашим данным, софт против утечек установлен только в 20% госорганизаций. На этом фоне решение Минвостокразвития по внедрению DLP – значимый шаг, который указывает на ясное видение рисков и ответственный подход к их контролю. Специалисты министерства ставят четкие задачи по обеспечению информационной безопасности. И мы как вендор рады включиться в процесс», – сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «Серчинформ».