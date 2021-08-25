«Диалогнаука» завершила проект по аттестации информационных систем персональных данных НБКИ

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по приведению «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в соответствие с требованиями федерального законодательства и нормативных документов РФ в области защиты персональных данных (ПДн), поставке средств защиты информации, подготовке и проведению переаттестации по требованиям безопасности ПДн для НБКИ.

«Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) – крупнейшее кредитное бюро в стране, осуществляет деятельность по сбору и хранению кредитных историй заемщиков (физических и юридических лиц), а также формированию и предоставлению кредитных отчетов финансовым организациям и самим заемщикам. При помощи «Персонального кредитного рейтинга» (ПКР) заемщики могут самостоятельно оценить возможность получения кредитных продуктов. НБКИ также предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. В настоящее время бюро консолидирует информацию о кредитах 105 млн заемщиков, предоставляемую кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.

Высокий уровень надежности и соответствие всем требованиям законодательства РФ для организации такого уровня как НБКИ является одной из первостепенных задач. Именно поэтому было принято решение о реализации проекта по подготовке и проведению переаттестации информационных систем.

Обращение к «Диалогнауке» было обусловлено деловой репутацией интегратора и множеством успешно завершенных компанией проектов по защите персональных данных.

После успешного прохождения аттестационных испытаний специалистами «Диалогнауки» было подготовлено соответствующее заключение, протоколы по результатам аттестационных испытаний и выдан аттестат соответствия.

«Наша компания имеет колоссальный опыт выполнения работ в области защиты информации, включая обеспечение безопасности персональных данных. Обращение «Национального бюро кредитных историй» именно к нам для аттестации по требованиям безопасности информации, безусловно, отражает высокую оценку компетенции «Диалогнауки» в данной области. Благодарим заказчика за выбор нашей компании и поздравляем с успешным прохождением всех испытаний и получением аттестата соответствия», – сказал Виктор Сердюк, генеральный директор «Диалогнауки».