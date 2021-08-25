Аналитика «Бухсофт»: зарплаты сотрудников малого бизнеса сократились на 3,5 тыс. рублей за последние 3 месяца

Средняя зарплата сотрудников российского малого бизнеса падает по экспоненте на протяжении последних трех месяцев. После наивысших за последние полгода показателей в апреле доход работников сократился более чем на 3,5 тыс. – до 33,354 тыс. руб.

Такие выводы следуют из аналитики облачной бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «Бухсофт» (входит в группу «Актион») на основе данных более 15 тыс. российских компаний в сферах торговли, услуг, недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства и др. с численностью штата менее 50 сотрудников.

За последние три месяца средняя зарплата работников малого бизнеса сократилась более чем на 3,5 тыс. руб. Так, в апреле средняя заработная плата достигла высшей точки (36,934 тыс. руб.). При этом в июле — на фоне обязательной вакцинации и падения выручек из-за введения QR-кодов в ресторанах и кафе — сократилась до 33,354 тыс. руб.

При этом наиболее низкие показатели по зарплате персонала за последние полгода были зафиксированы в феврале — 32,269 тыс. руб. В марте средний доход вырос до 36,195 тыс. руб., а после наивысшей точки в апреле (36,934 тыс. руб.) начал опускаться: в мае составила 34,962 тыс. руб., в июне — 33,658 тыс. руб., а в июле — 33,354 тыс. руб.

Количество увольнений в малых российских компаниях систематически превышает количество принимаемых на работу сотрудников на протяжении последнего полугода с февраля по июль.

Один из наиболее ощутимых за последние полгода разрывов между принимаемыми и увольняемыми с работы сотрудников произошел в июле — бизнес уволил 2,241 тыс. сотрудников, а принял на работу 1,988 тыс.

В феврале малый бизнес принял на работу 2,602 тыс. сотрудников, а уволил 2,914 тыс., в марте — принял 2,686 тыс., уволил 2,812 тыс., в апреле — принял 3,295 тыс., уволил 2,985 тыс., в мае — принял 2,135 тыс., уволил 2,447 тыс., в июне — принял 2, 328 тыс., уволил 2,384 тыс., в июле — принял 1,988 тыс., уволил 2,241 тыс.

Малый бизнес практически не оформлял бумаги об отстранении сотрудников от работы на фоне коронавирусных ограничений.

По статистике, малые предприниматели чаще всего отстраняли от работы сотрудников в июле — около 30 компаний официально оформили бумаги об отстранении на фоне обязательной вакцинации и введения QR-кодов для посещения заведений общепита.

С февраля по июнь отстранения сотрудников от работы встречались в среднем в трех-пяти компаниях в месяц.

«На фоне коронавирусных ограничений бизнес не спешит отстранять персонал. Как показывает статистика, работодатели в основном сразу действуют радикально — увольняют человека и тянут с приемом нового. Однако некоторые компании и предприниматели все же предпочитают избегать радикальных мер в надежде сохранить штат. Но при этом сокращают зарплаты», — сказал Иван Бобров, руководитель направления «Зарплата и кадры» бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «Бухсофт».