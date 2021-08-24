Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами

Дистрибьюторская компания Omnisan Group автоматизировала работу курьеров с помощью мобильного клиента «1С:Управление торговлей». В результате упростилось получение и фискализация оплат по различным сценариям взаиморасчетов, включая авансы, переплаты, полные и частичные возвраты. Экспедиторы работают со смартфонов непосредственно в офисной системе «1С:Управление торговлей». Руководство в реальном времени контролирует выполнение заказов и поступление оплат.

Omnisan Group c 2011 года занимается розничными и мелкооптовыми продажами инженерной сантехники, профессионального водоотвода, систем трубопроводов и теплых полов. Компании принадлежат несколько интернет-магазинов, а также мультибрендовый магазин по продаже бытовой сантехники. Omnisan Group является официальным дилером известных европейских сантехнических брендов. Продукция поставляется по всей России.

Компания доставляет заказы клиентам с собственного склада и со складов поставщиков. Доставка выполняется как силами собственных водителей-экспедиторов, так и с привлечением транспортных компаний. В компании применяются различные сценарии взаиморасчетов с клиентами: частичная или полная предоплата, авансы в счет будущих заказов, оплата по факту с возможностью частичного возврата товара. Поэтому важно, чтобы экспедитор мог быстро и правильно оформить оплату заказа в момент его доставки, при необходимости — изменить перечень товаров в чеке, учесть переплату или частичный возврат в качестве аванса.

Для управления заказами, продажами и взаиморасчетами в компании используются решения «1С:Управление торговлей» и специализированная облачная CRM-система для интернет-магазинов, между которыми настроен двусторонний обмен заказами. Получение и фискализация дистанционных платежей выполнялись с помощью виртуальной онлайн-кассы, подключенной к CRM-системе. Этот кассовый сервис имел ряд ограничений. Например, не было возможности зафиксировать получение авансовых платежей без привязки средств к конкретному заказу; были сложности с распределением денежных средств, когда физическое лицо оплачивает несколько заказов одним платежным поручением; с оформлением чеков в случае переплат и частичных возвратов. Часто, чтобы зафиксировать получение оплаты, в CRM-системе требовалось изменить тип оплаты в заказе, что постоянно вызывало сложности у водителей.

Компании требовалось решение, которое поможет упростить взаиморасчеты с клиентами, позволит оперативно учитывать и обрабатывать все возможные варианты оплат, включая полные или частичные авансы, переплаты и возвраты.

Для решения поставленных задач был выбран мобильный клиент «1С:Управление торговлей», который содержит функционал управления курьерской доставкой, обеспечивает отражение в учете любых операций поступления денежных средств и позволяет в онлайн-режиме с мобильных устройств работать в системе «1С:Управление торговлей», установленной в офисе.

Проект был выполнен всего за 8 дней, поскольку типовой функционал мобильного клиента «1С:Управления торговлей» практически не потребовалось дорабатывать. На пилотном этапе проекта для водителя был приобретен корпоративный смартфон, на который установили необходимый набор программ и мобильного клиента, подключенного к офисному «1С:Управлению торговлей». Команда проекта в течение недели тестировала работу данной схемы, контролировала получение данных об оплатах и выполнении заказов, собирала информацию о возможных сценариях взаиморасчетов и автоматизировала их. После этого за два дня новая схема работы была запущена для всех курьеров.

Клиентская часть в онлайн-режиме работает с кассовым аппаратом, который подключен к «1С:Управлению торговлей» в офисе. Водители и офисные сотрудники работают с одной кассой, нет необходимости использовать дополнительные облачные сервисы.

Максимально простой интерфейс мобильного клиента «1С:Управление торговлей» помогает водителям быстро и правильно фиксировать получение оплат и выполнение заказов. Несмотря на то, что компания реализует товары через несколько юридических лиц и использует разные варианты взаиморасчетов, для водителей все просто: приложение отображает только нужную в данный момент информацию. Пошаговый сценарий на экране не позволяет ошибиться: водитель может оперативно завершить доставку, если заказ предоплачен; принять наличную или безналичную оплату, если необходимо получить деньги; распечатать на офисной кассе чек, который клиент получит по почте или смс.

Все данные в режиме реального времени передаются в офисную систему для регистрации и обработки. Руководство оперативно контролирует выполнение заказов и поступление оплат.

Кроме того, организация мобильных рабочих мест в корпоративных смартфонах позволила более гибко администрировать устройства. У водителей теперь есть рабочий телефон с необходимым набором программ, в который вставлена FMC SIM карта, подключенная к корпоративной телефонной сети с функцией перевода вызовов по внутреннему номеру сотрудника. Водители всегда на связи и могут звонить по выгодным тарифам IP-телефонии.

Игорь Калиновский, руководитель проекта в Omnisan Group, отмечает: «Мобильный клиент „1С:Управление торговлей“ существенно упростил работу курьеров и взаиморасчеты с клиентами. Самое приятное, что весь интерфейс можно настраивать под свои нужды. Мы больше не ограничены возможностями облачных решений, которые создаются под наиболее распространенные сценарии использования, и если что-то нужно кастомизировать — это часто просто невозможно даже за деньги. Внедрение оказалось достаточно экономичным: одна лицензия 1С и телефон для курьера стоят дешевле, чем любые облачные решения. Кроме того, работа с мобильным клиентом позволяет выстроить в одной системе процессы сборки и комплектации заказов, в ближайшее время мы планируем задействовать эти возможности. В дальнейших планах — более тесная интеграция с офисной системой и сервисом маршрутизации. Сейчас в приложении у водителей отображаются только заказы клиентов, мы хотим, чтобы там было еще и получение товаров от поставщиков».

Алексей Макеев, инженер-программист 1С, отмечает: «Удобно, что мобильный клиент понятен для внедренца и если необходимо что-то доработать для удобства клиента, это делается без проблем. Сейчас все заказы у курьеров у нас добавляются автоматически, при установке маршрута логистом. После доставки или отмены, статус заказа в CRM обновляется из 1С. В дальнейших планах автоматизировать получение товаров от поставщиков и добавить указание трек-номера при отправке товара курьером через транспортную компанию».