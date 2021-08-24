«Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новейший программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир». Решение расширяет возможности оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах за счет использования беспилотников и прогрессивных математических моделей.

Решение разрабатывается Калужским электромеханическим заводом концерна «Автоматика» в рамках реализации государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и на основе задач национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Палантир» будет осуществлять сбор и анализ данных о загрязнении воздушного бассейна и моделировать экологическую обстановку в масштабах от регионов до промышленных центров, аналитика при этом будет базироваться на существующих и прогрессивных методах мониторинга.

Решение состоит из станции анализа газопылевого состава, метеостанции, мобильной лаборатории (с установленным на борту аналитическим оборудованием высокого класса точности) и беспилотного летательного аппарата.

Единая программная платформа сбора и обработки данных обеспечивает комплексу единство, сохранность и доступность данных для всех категорий пользователей. Решение дополняет уже установленные государственные средства наблюдения и сопрягается с ними, образуя единое информационное пространство.

«На сегодняшний день существующие системы контроля загрязнения атмосферы с установленным автоматизированным аналитическим оборудованием имеют высокую стоимость приобретения и обслуживания. Количество таких станций крайне мало и базируются они лишь в отдельных городах. Высокотехнологичная отечественная разработка концерна «Автоматика» имеет конкурентные ценовые параметры и позволит увеличить число стационарных постов с высокой точностью измерения загрязнения атмосферы», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.