В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс

Возможности площадки в Алабушево позволили резиденту ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое сократить время выпуска инновационного оборудования, об этом сообщил генеральный директор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев.

«Компания «Диагностика-М» на полную мощность запустила свою производственную площадку в Алабушево, наладив здесь выпуск крупногабаритного досмотрового оборудования. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс «М-СКАН» - первое изделие подобного типа, сборка которого была осуществлена в производственных условиях на территории зеленоградской площадки столичной ОЭЗ. Ее возможности позволили в два раза сократить время сборки изделий», - отметил Геннадий Дегтев.

«Диагностика-М» производит интроскопы, стационарные и мобильные досмотровые комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и выявления опасных и запрещённых предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на работе рентгеновского излучения. Компания получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в конце 2019 года, в 2020 году локализовала производство на зеленоградской площадке ОЭЗ Москвы, начав с выпуска среднегабаритных изделий для сферы обеспечения безопасности, летом 2021 года здесь уже наладили сборку масштабных комплексов.

Площадка в Алабушево оптимизирована таким образом, что позволяет компании в сжатые сроки выполнять весь цикл изготовления оборудования: от электромонтажа до тестового прогона изделия, отмечает генеральный директор «Диагностика-М» Владимир Усачев.

«Мощности способны производить в год более 300 крупных досмотровых систем – интроскопов рентгенотелевизионных систем камерного типа, досмотровых порталов. Наличие склада обеспечивает наличие большого количества запасных частей, собственная служба сервиса дает возможность быстро проводить необходимые ремонтные работы. Кроме того, на площадке появилась возможность проводить мероприятия по обучению персонала, что позволяет повышать профессиональный опыт, что положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции и разработках новой», -подчеркнул руководитель компании.

В настоящее время на стадии проектирования находятся два новых корпуса – лабораторный и производственный, также в планах резидента ОЭЗ «Технополис Москва» построить лабораторию, которая позволит специалистам предприятия вести работы с высокоэнергетическими источниками тормозного излучения, с энергией излучения до 9МэВ, что необходимо, как при проведении неразрушающего контроля особо толстых и плотных объектов, так и при проектировании и производстве досмотровых систем для контроля железнодорожного и автомобильного транспорта.