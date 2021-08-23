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«Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков

«Ситимобил» запустил для партнеров-таксопарков первый финтех-продукт — факторинг. Он позволит партнерам получать финансирование на развитие бизнеса в рассрочку сроком от 3 до 6 лет в счет будущих поступлений от работы с сервисом «Ситимобил».

По сути факторинг представляет собой кредитное финансирование с минимальной процентной ставкой: переплата за 6 месяцев составит всего 6-8%. После того, как парк получает полную сумму финансирования, он ежедневно небольшими суммами выплачивает задолженности из собственного бюджета в личном кабинете «Ситимобил». Таким образом в конце месяца таксопарк не стоит перед фактом оплаты большой суммы.

В зависимости от того, как долго и плотно таксопарк сотрудничает с сервисом, ему доступен факторинг на срок от 1 до 10 месяцев. Размер финансирования определяется при помощи скоринговой модели для каждого конкретного парка индивидуально. С ростом бизнеса и оборота таксопарк может увеличивать размер запрашиваемого финансирования.

Основные расходы, на которые парки привлекают факторинг: покупка ОСАГО на автомобили, покупка шин на авто, первоначальный взнос на лизинг, ремонты машин, открытие новых офисов.

Партнером по продукту факторинга стала компания «Смарт-Факт». Вместе с «Ситимобил»ом они разработали методику скоринга для оценки платежеспособности таксопарков — с ее помощью «Ситимобил» сможет прогнозировать будущие финансовые потоки таксопарка от работы с сервисом и принимать решение о выдаче финансирования на основании своих внутренних данных.

Александр Воронов, директор департамента «Ситимобил» по развитию специальных проектов для таксопарков, сказал: «Мы видим, что сейчас нашим партнерам приходится непросто — растет стоимость страховок, машин, их обслуживания. Мы стараемся создавать для партнеров условия для стабильного заработка с нашим сервисом и мы поняли, что можем помочь им, улучшив операционную жизнь и решив одну из главных проблем – кассовых разрывов. Наш новый продукт, разработанный совместно с компанией “Смарт-Факт”, позволяет им обеспечивать бесперебойную деятельность.

Услуга факторинга уже была протестирована и доказала свою востребованность. За несколько месяцев пилотирования проекта таксопаркам было выдано финансирование на сумму более 100 млн рублей. Это различные по размеру парки, кто-то получил финансирование в сотни тысяч рублей, самый крупный — десятки миллионов рублей. Мы видим большой интерес со стороны партнеров и в перспетике планируем запуски самых разных финтех-продуктов для них».

Риналь Сулейманов, генеральный директор компании «Smartfact», сказал: «Мы знаем, что у таксопарков, как и любого другого малого и среднего бизнеса, есть проблема с получением кредитного финансирования. Банки дают им кредитные средства неохотно или под очень высокие проценты. Все, что волнует финансовые институты, — как можно быстрее вернуть выданные деньги. Мы же даем таксопаркам финансирование, по сути возобновляемую кредитную линию, которая позволяет не обескровить их операционные процессы».

Владимир Бахур

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