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Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России

«Инфотекс» сообщил о получении сертификата ФСБ России о соответствии криптопровайдера ViPNet CSP 4.4.2 требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1, КС2, КС3 и средствам электронной подписи.

Сертификат СФ/124-4103 подтверждает, что ViPNet CSP 4.4.2 соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 10.08.2024.

ViPNet CSP 4 — российский криптопровайдер, предназначенный для защищенной работы с веб-сервисами. Использование ViPNet CSP 4 рекомендуется при работе с системами юридически значимого защищенного электронного документооборота и при сдаче электронной отчетности в государственные органы. Помимо этого, криптопровайдер может использоваться для встраивания криптографических функций в сторонние приложения.

ViPNet CSP 4.4 позволяет формировать и проверять ЭП по ГОСТ Р 34.10-2012, хэшировать данные по ГОСТ Р 34.11-2012, шифровать данные по ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015.

Владимир Бахур

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