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Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
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NFP внедрила программных роботов в Kärcher

NFP завершила проект по роботизации бизнес-процессов в российском подразделении немецкого концерна Kärcher, стартовавший в начале 2021 г.

Для Kärcher проект стал первым опытом внедрения программных роботов. В ходе роботизации двух бизнес-процессов финансового блока, включающих миграцию данных между программными решениями SAP и «1С», были оперативно решены следующие задачи: Автоматизирован процесс создания карточки дебитора в «1С» – настройка робота включала разработку взаимодействия с электронной почтой и вложенными файлами pdf, откуда робот автоматически переносит данные, создавая карточку дебитора (с предварительной проверкой на дубли). Робот выполняет эту задачу всего за 1 минуту вместо 3, которые требовались сотруднику; автоматизирован процесс создания карточки договора в SAP – программный робот самостоятельно переносит информацию по договорам из одной системы в другую. На это уходит 3-5 минут вместо 10-15, которые тратил сотрудник.

Автоматически анализируя поступившие из информационных систем банка документы, программные роботы на платформе PIX RPA в три раза ускоряют процесс их обработки и минимизируют ошибки при считывании данных. Благодаря этому сотрудники компании-заказчика освобождены от рутинных задач, устранено негативное влияние человеческого фактора.

«Мы очень довольны внедрением. Например, автоматизировав процесс создания карточки контрагента в «1С», мы высвободили минимум 2 часа времени сотрудника в день. Сейчас мы наслаждаемся результатом. Планируем роботизацию и других блоков, потому что эффект налицо», — сказала Виктория Ремпель, директор по финансам компании Kärcher.

«Успех этого проекта в значительной степени обусловлен плотной коммуникацией наших сотрудников с клиентом. Заказчик был доброжелателен и открыт, всегда на связи. Все прошло отлично. Очень важно, чтобы специалисты заказчика проявляли заинтересованность в проекте, находились в тесном взаимодействии со специалистами исполнителя. Участие проектной команды со стороны заказчика всегда положительно влияет на результаты, помогая работать быстрее и избегать ошибок, — сказала Виктория Бабанкина, руководитель направления RPA в NFP. — И, конечно, позитивную роль сыграл тот факт, что в команде NFP есть не только разработчики RPA, но также консультанты и методологи, специалисты по оптимизации бизнес-процессов. Их опыт нам тоже пригодился».

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