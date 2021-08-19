CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково

Облачный провайдер T1 Cloud обеспечил сервисом облачного хранилища главную воздушную гавань Санкт-Петербурга – международный аэропорт Пулково. Это позволило Пулково решить задачи по надежному хранению данных, обеспечению доступа к ним и увеличения объема ресурсов.

Облачное хранилище Т1 Cloud – это услуга по предоставлению дискового пространства для размещения любых данных с поддержкой широкого сетевого доступа. Сервис обеспечивает возможность долгосрочного и безопасного хранения данных корпоративных приложений и электронного документооборота, архивов с возможностью быстрого доступа, медиаконтента, контента сайтов, мобильных и веб-приложений (например, E-commerce), Big data и других объемных файлов.

Размещение данных в облачном хранилище снижает операционные расходы, повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет доступ 24/7 к данным большому количеству авторизированных пользователей вне зависимости от их места расположения. Через удобный интерфейс личного кабинета пользователи могут легко управлять данными.

Сервис обеспечивает высокую безопасность файлов – как физическую, так и при передаче данных. Данные хранятся в дата-центрах уровня Tier III на территории РФ и защищены шифрованием, настройкой прав доступа, а также логированием всех операций.

«Пулково – один из наиболее загруженных аэропортов России. Управляющая компания аэропорта ежедневно ведет объемный документооборот с большим числом контрагентов, обрабатывая большие массивы данных. Это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в круглосуточном режиме, поэтому мы используем современные ИТ- решения в своей работе. При выборе поставщика облачного решения мы выбрали T1 Cloud, поскольку его сервис построен на базе надёжной инфраструктуры, гарантирует высокий уровень защиты данных и обладает интуитивно понятным интерфейсом», – сказал Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Мы рады сотрудничать с одним из крупнейших аэропортов России. Облачное хранилище на базе платформы T1 Cloud – это готовый S3-сервис для хранения данных, который выбирает все больше и больше крупных компаний из самых разных отраслей, особенно таких высокотехнологичных и чувствительных к вопросам информационной безопасности, как авиационная. Услуга позволяет существенно экономить по сравнению с собственной СХД, обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности хранения данных, доступность, масштабирование и упрощение бизнес-процессов», − отметил Михаил Блинов, генеральный директор Т1 Cloud.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север

«Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах
Показать еще