T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково

Облачный провайдер T1 Cloud обеспечил сервисом облачного хранилища главную воздушную гавань Санкт-Петербурга – международный аэропорт Пулково. Это позволило Пулково решить задачи по надежному хранению данных, обеспечению доступа к ним и увеличения объема ресурсов.

Облачное хранилище Т1 Cloud – это услуга по предоставлению дискового пространства для размещения любых данных с поддержкой широкого сетевого доступа. Сервис обеспечивает возможность долгосрочного и безопасного хранения данных корпоративных приложений и электронного документооборота, архивов с возможностью быстрого доступа, медиаконтента, контента сайтов, мобильных и веб-приложений (например, E-commerce), Big data и других объемных файлов.

Размещение данных в облачном хранилище снижает операционные расходы, повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет доступ 24/7 к данным большому количеству авторизированных пользователей вне зависимости от их места расположения. Через удобный интерфейс личного кабинета пользователи могут легко управлять данными.

Сервис обеспечивает высокую безопасность файлов – как физическую, так и при передаче данных. Данные хранятся в дата-центрах уровня Tier III на территории РФ и защищены шифрованием, настройкой прав доступа, а также логированием всех операций.

«Пулково – один из наиболее загруженных аэропортов России. Управляющая компания аэропорта ежедневно ведет объемный документооборот с большим числом контрагентов, обрабатывая большие массивы данных. Это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в круглосуточном режиме, поэтому мы используем современные ИТ- решения в своей работе. При выборе поставщика облачного решения мы выбрали T1 Cloud, поскольку его сервис построен на базе надёжной инфраструктуры, гарантирует высокий уровень защиты данных и обладает интуитивно понятным интерфейсом», – сказал Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Мы рады сотрудничать с одним из крупнейших аэропортов России. Облачное хранилище на базе платформы T1 Cloud – это готовый S3-сервис для хранения данных, который выбирает все больше и больше крупных компаний из самых разных отраслей, особенно таких высокотехнологичных и чувствительных к вопросам информационной безопасности, как авиационная. Услуга позволяет существенно экономить по сравнению с собственной СХД, обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности хранения данных, доступность, масштабирование и упрощение бизнес-процессов», − отметил Михаил Блинов, генеральный директор Т1 Cloud.