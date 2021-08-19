IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит»

Системный интегратор IBS Platformix принял участие во внедрении консольных серверов Opengear с независимым каналом связи для удаленного контроля и управления инфраструктурным оборудованием банка «Ренессанс Кредит». В результате проекта была создана инфраструктура, обеспечивающая резервирование основных каналов управления оборудованием дата-центров банка, благодаря чему было достигнуто снижение времени восстановления работоспособности инфраструктуры в случае недоступности основных каналов связи и глобального Интернета. При этом впервые в России и на постсоветском пространстве было внедрено новейшее решение от Opengear с выносом вычислений на границу сети в виде микросервисов (Docker on the Edge), которые могут запускаться непосредственно на устройствах Opengear серии OM. Это открывает совершенно новые возможности для ИТ-подразделений банка для реализации перспективной концепции NetDevOps в процессах эксплуатации критически важной инфраструктуры банка.

Инфраструктура банка представлена виртуализированной платформой, расположенной в двух дата-центрах, территориально отдаленных друг от друга. К началу проекта взаимодействие систем между дата-центрами осуществлялось только по публичным каналам связи с применением технологии VPN. Для банка глобальная сеть не имела альтернативы и являлась единой точкой отказа.

Для снижения рисков, обусловленных недоступностью глобальной сети, «Ренессанс Кредит» принял решение об организации резервной инфраструктуры управления на основе 4G-LTE-сетей. Эту резервную инфраструктуру управления предполагается использовать для удаленного конфигурирования инфраструктурного оборудования и серверной инфраструктуры, а также подготовки к запуску инфраструктуры для возобновления доступа к глобальной сети. В результате тестирования было выбрано решение класса Out-of-band (передача управляющей информации отдельно от основных каналов передачи данных) от компании Opengear, обладающее всем необходимым функционалом для выполнения задач «Ренессанс Кредит».

Решение Opengear обеспечивает автоматизацию, сетевую отказоустойчивость и безопасность, необходимые для эффективного управления и защиты сетей̆. Решения для центров обработки данных, критически важных объектов и удаленных объектов позволяют техническому персоналу проводить мониторинг, обслуживать и восстанавливать объекты инфраструктуры из любого места и в любое время, значительно сокращая эксплуатационные расходы и время простоев.

Решение представлено консольным сервером с возможностью подключения к нему различных типов оборудования: сетевого, серверного, хранения данных. В дата-центрах «Ренессанс Кредит» к Opengear подключено оборудование, формирующее сетевое ядро инфраструктуры. Благодаря такому подключению специалисты банка имеют резервный канал доступа ко всем аппаратным и виртуальным ресурсам дата-центров.

Линейка продуктов Opengear OM уникальна тем, что имеет дополнительный функционал запуска микросервисов параллельно с работой основного функционала. Это позволяет гибко расширять функционал и переносить логику автоматизации управления сетью на её границу максимально близко к потребителю.

Системный интегратор IBS Platformix оперативно предоставил решение Opengear для тестирования и выполнил поставку оборудования. Внедрение решения осуществили ИТ-эксперты банка «Ренессанс Кредит» при активном участии компаний Opengear и Factor Group, официального представителя Opengear в России и странах СНГ.

В результате проекта был создан резервный канал связи с инфраструктурным оборудованием обоих дата-центров «Ренессанс Кредит», снижено время восстановления после сбоя при недоступности глобального Интернета минимум на 3 часа, повышены параметры надежности ИТ-инфраструктуры. Как следствие, банк может гарантировать своим клиентам более высокий уровень предоставления услуг.

Представитель управления развития и эксплуатации информационно-технологической инфраструктуры «Ренессанс Кредит»: «Внедренное решение позволяет конфигурировать оборудование дата-центров из любой точки мира. Мы проверяли работоспособность канала из различных точек в различное время – связь с оборудованием была стабильной и соответствовала нашим ожиданиям. Благодарю участников проекта за высокий профессионализм и ответственный подход».

Дирк Шума (Dirk Schuma), менеджер по продажам Opengear в регионе EMEA North: «Основная концепция Opengear – это минимизация рисков, связанных со сбоем оборудования и, соответственно, с простоем бизнеса. Основная задача – сокращение времени простоя, которое достигается за счет встроенных модулей доступа к оборудованию, управления и контроля».

Виктор Ларин, исполнительный директор Factor Group: «Решения Opengear позволяют обеспечивать доступ к критически важной инфраструктуре на базе сетей мобильной связи, отслеживать «симптомы» возможных проблем с оборудованием и выполнять различные сценарии автоматизации. Использование Opengear позволяет защитить инвестиции в дорогостоящее оборудование и существенно сократить время простоя».

Алексей Потапенко, системный архитектор IBS Platformix: «Мы сами используем подобные системы на постоянной основе для получения доступа к интерфейсам управления оборудованием при проведении тестирований или пуско-наладочных работ и предоставления удаленного доступа к оборудованию нашим заказчикам и партнерам. Для целей тестирования и знакомства с возможностями оборудования Opengear мы можем провести онлайн-демонстрацию в рамках веб-конференции или предоставить удаленный доступ к оборудованию, имеющемуся в демофонде IBS Platformix, либо передать оборудование для установки в действующую ИТ-инфраструктуру заказчика».