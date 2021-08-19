«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и стран СНГ. Одно из таких решений — «Гарда БД» — позволяет проводить мониторинг и блокировать локальные подключения к серверам баз данных, а также перенаправлять сетевой трафик к серверам баз данных при помощи специального ПО — агентов контроля подключений к базам данных.

Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие российские банки, в том числе крупные, используют операционную систему IBM AIX для обеспечения работы своих баз данных, обслуживающих самые нагруженные и бизнес-критичные сервисы.

«В среде виртуальных серверов IBM Power мы можем разрабатывать агентское решение «Гарда БД» под различные версии AIX, тестировать взаимодействие с операционной системой и установленной базой данных на низком уровне, проводить полноценное нагрузочное и функциональное тестирование, — сказал Дмитрий Ларин, руководитель разработки решения «Гарда БД» компании «Гарда Технологии». — Благодаря этому мы экономим время и снижаем капитальные затраты, а наши заказчики быстрее получают необходимые обновления и улучшения агентского решения под выбранную ими платформу».

На виртуальных серверах IBM Power Virtual Server можно динамически разворачивать контуры на базе архитектуры IBM Power. Развертывание одного или нескольких инстансов и сетевых сегментов, в том числе с помощью современных средств автоматизации, занимает несколько минут, что позволяет органично встроить их в DevOps процессы. При этом сервис полностью пригоден и для продуктивной эксплуатации и широко используется для развертывания корпоративных ERP-систем.