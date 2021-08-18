НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. Итогом испытаний стало подписание сертификата совместимости.

Traffic Inspector Next Generation —универсальный шлюз безопасности нового поколения для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Относится к классу Unified Threat Management. Базируется на открытом коде проекта OPNsense. Поставляется как в виде программно-аппаратного комплекса, так и в виртуальном исполнении.

Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

ROSA Virtualization — полнофункциональная платформа, позволяющая развернуть корпоративный виртуализованный центр обработки данных «из коробки» всего за несколько часов. Русскоязычный графический интерфейс дает возможность из единого центра управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

Система поддерживает до тысячи ВМ и может использоваться не только в «частных» центрах обработки данных, но и в ЦОД государственных органов или предприятий.

В 2018 г. ROSA Virtualization получила сертификат ФСТЭК России, подтверждающий возможность ее использования в государственных информационных системах, в том числе работающих с персональными данными.

Развернув универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation на платформе ROSA Virtualization, заказчики решений получают гарантию их бесконфликтной работы и могут обеспечить надежную защиту сети своей организации от атак, вирусов и хищения данных за счет широких и гибких функциональных возможностей Traffic Inspector Next Generation.

Оба продукта входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России, что определяет для заказчиков возможность нивелирования рисков зависимости от иностранных разработчиков при построении ИТ-инфраструктуры и обеспечении ее защиты.

«Сегодня для любого предприятия информационные активы являются важнейшей ценностью. Мы видим нашу миссию в предоставлении заказчикам доступных, надежных и современных технологий сетевой безопасности, оптимизированных под особенности российского рынка. Технологическое партнерство с НТЦ ИТ Роса расширяет круг возможностей в сфере построения и защиты ИТ-инфраструктуры наших заказчиков», — отмечает Виталий Орлов, исполнительный директор компании «Смарт-Софт».

«В партнерстве со «Смарт-Софт» мы даем нашим заказчикам возможность проводить модернизацию инфраструктуры бизнеса с меньшими рисками и затратами. Наша система виртуализации отвечает всем требованиям российского законодательства в части защиты информации, а совместимость с универсальным шлюзом безопасности Traffic Inspector Next Generation делает совместное решение эффективным средством для гибкого построения ИТ-экосистемы заказчиков при одновременном повышении эффективности и безопасности процессов для компаний любого размера», – комментирует Влада Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ Роса.