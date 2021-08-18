CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура Облака
|

МТС запустила VDI для работы с «тяжелыми» графическими приложениями

МТС сообщила о запуске провайдером CloudMTS одного из первых в стране сервисов по созданию виртуальных рабочих мест c использованием графических процессоров. Сервис GPU Workspaces позволяет создавать рабочие места в течение нескольких минут, обладает расширенными возможностями самостоятельного управления и предотвращает утечки данных. Решение разработано в технологическом партнерстве с VMware, известный разработчиком программного обеспечения для виртуализации.

Дизайнерские студии, архитектурные и конструкторские бюро, инженерно-проектировочные компании, производители кинофильмов и рекламные агентства смогут обеспечить своих сотрудников безопасным удаленным доступом к сложным графическим программам, требующим высокопроизводительного оборудования. Среди них – графические и видеоредакторы, программное обеспечение для 3D-рендеринга и анимации, системы автоматизированного проектирования и инженерного анализа. Сервис позволит сотрудникам без установки «тяжелого» софта иметь полноценный доступ к специализированным программам практически с любого устройства независимо от его производительности.

Компании будут в разы быстрее организовывать новые рабочие места и экономить на их администрировании за счет централизованного управления ИТ-инфраструктурой в облаке. С помощью GPU Workspaces можно полностью самостоятельно управлять инфраструктурой виртуальных рабочих мест, — как при использовании частных облачных инсталляций для организации VDI. Сервис построен на базе решения VMware Horizon DaaS, которое имеет консоль администратора для быстрого создания и мониторинга рабочих мест, а также перераспределения ИТ-ресурсов между ними.

Сервис обеспечивает высокие скорости работы приложений за счет использования облачной инфраструктуры, включающей ресурсы графических процессоров (GPU, graphics processing unit). Архитектура параллельных вычислений дает возможность в разы быстрее обрабатывать огромные объемы графических данных. Это позволяет без задержек выполнять задачи и транслировать на устройства сотрудников результат сложных вычислений, осуществляющихся в облаке МТС.

«Новый сервис обеспечивает высокую производительность корпоративных систем, обладает расширенными возможностями управления и интеграции с собственными ИТ-решениями компаний. Благодаря использованию публичного облака бизнес оптимизирует затраты на VDI в среднем на 30%. Кроме того, клиентам не нужно приобретать пакеты с заранее определенной конфигурацией вычислительных ресурсов. GPU Workspaces предполагает покупку нужного на данный момент объема вычислительных мощностей с возможностью их дальнейшего наращивания», — отметил руководитель направления сервисов VDI облачного бизнеса МТС Александр Мухин.

GPU Workspaces развернут на флагманском оборудовании в дата центре уровня Tier III. Безопасность сервиса обеспечивается использованием защищенного шлюза для внешних пользовательских подключений к приложениям, а также шифрованием передаваемых данных.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан

Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще