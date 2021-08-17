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Платформа «Консоль» использует безопасное распознавание паспортов от Smart Engines

«Консоль», предлагающая сервис управления внештатным персоналом, внедрила систему Smart ID Engine для распознавания паспортов при выдаче электронной подписи внешним исполнителям. программный продукт Smart ID Engine разработан специалистами научно-исследовательской компании Smart Engines. Цель внедрения решения заключается в снижении времени, которое требуется на идентификацию пользователя по документам.

Консоль помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатных исполнителей. На платформе «Консоль» реализован сбор документов от исполнителя, регистрация его в качестве самозанятого, выпуск электронной подписи, проведение проверок и формирование договора. Интеграция Smart ID Engine позволила реализовать возможность безопасного распознавания данных паспорта РФ и стран СНГ при оформлении электронной подписи.

В рамках проекта на платформе «Консоль» внедрено серверное решение по обработке сканов и фотографий паспортов. Все вычисления в процессе распознавания выполняются в информационном контуре Консоли и изображения с персональными данными не передаются на внешние ресурсы. Скорость автоматического распознавания разворота паспорта РФ составляет менее 1 секунды. После этого происходит автозаполнение данных регистрационной формы. Smart ID Engine обеспечивает высокое качество распознавания на фотографиях, сделанных пользователями при съемке в разных ракурсах и при различных условиях освещения. При этом документ на изображении может находиться под любым углом.

«Консоль – это проверенное технологическое решение для компаний и внешних исполнителей, покрывающее весь цикл взаимодействия от оформления до выплат и уплаты налогов. Для ускорения идентификации пользователей мы выбрали технологию распознавания удостоверяющих документов компании Smart Engines, так как для нас важна конфиденциальность и защищенность в процессах обработки персональных данных», – комментирует сооснователь платформы «Консоль» Михаил Провизион.

«Безопасность работы с данными при предоставлении цифровых услуг важна не только для компаний, но и для пользователей, которые все чаще выбирают дистанционные каналы обслуживания. Наши программные продукты обеспечивают высокую точность и скорость распознавания документов и помогают организациям выполнять требования национальных и международных стандартов безопасности обработки персональных данных», – комментирует генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Владимир Бахур

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