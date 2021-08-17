Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»

Решение на базе искусственного интеллекта Talenttech помогло автоматизировать процесс подбора стажеров на предприятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talenttech удалось оценить и подобрать кандидатов для стажерской программы на комбинаты в разные регионы страны — от Санкт-Петербурга до Тюмени. Программа предусматривает летнюю оплачиваемую практику, во время которой стажеры работают над стратегически важными проектами компании.

За две волны стажерской программы искусственный интеллект обработал 2176 заявок, тем самым сэкономив в два раза время HR-специалистов «Свезы» на поиск и подбор подходящих кандидатов, включая отбор заявок, приглашение на тесты, обработку результатов тестирования, приглашение на видеоинтервью.

«Использование решений Sever.AI и ATS Potok, входящих в HCM-платформу Talenttech, позволило существенно сократить время на процесс подбора стажеров, автоматизировать рутинные операции. Так, например, до внедрения решения HR-специалистам приходилось вручную отбирать анкеты, просматривать каждую на соответствие требованиям, вести таблицы с базами данных в Excel, делать рассылку с ответами, назначать встречи. После внедрения комплексного решения вся информация по кандидатам формируется в единой системе, доступной каждому HR-специалисту в “Свезе”, включая результаты тестирования и данных по видеоинтервью», — отметила Ольга Реботунова, менеджер по программам стажировок и бренда работодателя компании «Свеза».

Искусственный интеллект проводит отбор стажеров следующим образом: студенты откликаются на заявку, заполнив анкету на карьерной странице сайта «Свезы». Если после заполнения заявки кандидат подходит по формальным требованиям к вакансии, то попадает в соответствующую вакансию в Potok, если нет — получает письмо с отказом. Далее робот забирает кандидатов из ATS Potok и автоматически отправляет письмо и SMS с приглашением на видеоинтервью. После того, как стажер записал видео, робот автоматически отправляет приглашение в письме или SMS на тестирование SHL. По результатам прохождения робот передает информацию в ATS Potok.io для создания воронки подбора и дальнейшей работы с кандидатом. Когда кандидат набирает нужное количество баллов, робот отправляет ему письмо с приглашением на ассессмент, если баллов набрано недостаточно — письмо-отказ, а данные по студенту отправляются в резерв.

«Технология Robotic Process Automation (RPA), которую мы использовали в этом проекте, снижает количество неточностей и ошибок, сокращая долю рутинной работы HR-специалистов и при этом минимизируя негативное влияние человеческого фактора. Использование умного решения от Talenttech обладает важными преимуществами: система учитывает и обрабатывает 100% поступивших заявок, проводит коммуникацию с кандидатом в заданное время, передает все результаты во внутреннюю систему, доступную каждому специалисту и позволяет специалистам по подбору работать в режиме единого окна. Это экономит не только время специалистов, но и положительно влияет на бренд компании-работодателя», — сказал Владимир Ли, CPO решения на базе искусственного интеллекта Sever.AI компании-разработчика Talenttech.

Данное комплексное решение позволило «Свезе» в короткие сроки найти и подобрать на стажировку талантливых и активных студентов, которые в дальнейшем могут стать высококлассными специалистами на предприятиях.