CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA

Международная исследовательская компания Gartner опубликовала магический квадрант в категории решений для управления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в секторе лидеров. Познакомиться с полной версией отчета Gartner вы можете на сайте вендора.

Согласно отчету Gartner, рынок технологий для управления продажами (Sales Force Automation, SFA) продолжает расти, в 2020 г. рост составил 10,9%. Ключевой тенденцией развития SFA-рынка названо расширение возможностей технологий ИИ и виртуальных продаж. При этом функциональность для удаленных продаж с использованием инструментов командной работы и универсальных средств коммуникаций становится неотъемлемой частью стека SFA-технологий. В целом аналитики отмечают, что инструменты для автоматизации продаж все больше трансформируются от систем фиксации данных к системам взаимодействия и аналитики.

Магический квадрант Gartner рынка технологий для управления продажами

В магический квадрант Gartner 2021 отобраны 16 ключевых игроков рынка решений для управления продажами. Рейтинг позволяет оценить позицию и репутацию вендоров, учитывая не только возможности продуктов, но также стратегию компании, процессы работы и используемые технологии. Благодаря высоким оценкам экспертов и клиентов CRM-система Creatio включена в сектор лидеров рейтинга. Готовые инструменты для управления полным циклом продаж в совокупности с low-code/no-code технологиями платформы Creatio позволяют ускорять работу компаний любого размера и модели бизнеса.

«Уже не первый год Creatio занимает ведущие позиции в магическом квадранте Gartner. Быть в числе лидеров мирового SFA-рынка — это большая честь для всей нашей команды! И это отличный стимул еще быстрее развивать low-code/no-code платформу и готовые решения Creatio, чтобы давать нашим клиентам и партнерам еще больше возможностей для ускорения цифровой трансформации», — отметил Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

Полная версия отчета Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021 (на английском языке) доступна на сайте «Террасофт Россия».

Технологии Creatio помогают тысячам компаний по всему миру автоматизировать и ускорять полный цикл продаж: от лида до повторных заказов. В основе Creatio лежит мощная low-code/no-code платформа, которая предоставляет пользовательские инструменты для построения, автоматизации и оптимизации процессов продаж. Множество готовых расширений и шаблонов, созданных партнерским сообществом и пользователями Creatio, позволяют использовать лучшие практики продаж и быстрее внедрять новые инструменты в работу компании для достижения исключительных бизнес-результатов.

Справка

«Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. «Террасофт Россия» входит в международную группу компаний Creatio, штат которой насчитывает 600+ сотрудников, а клиенты представлены в 110+ странах мира. По оценкам Gartner и Forrester, программные продукты Creatio занимают лидирующие позиции на различных ИТ-рынках.

Gartner — международное аналитическое агентство, специализирующееся в области анализа информационных технологий и консалтинга. Компания проводит исследования, которые помогают принимать управленческие решения ИТ-директорам, инвесторам и руководителям более 10 000 различных предприятий по всему миру.

Gartner не выражает поддержки никаким поставщикам, продуктам или услугам, описанным в своих исследовательских публикациях, и не советует пользователям выбирать поставщиков с самыми высокими рейтингами или иными особенностями. Публикации Gartner выражают мнение исследовательской организации Gartner и не должны толковаться как констатация факта. Gartner не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно данного исследования, в том числе никаких гарантий пригодности для продажи или каких-либо иных целей.