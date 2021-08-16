Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков

SAS и Biomérieux заключили партнерское соглашение, чтобы совместно решать проблемы применения антибактериальных препаратов. Вопросы целесообразности и побочных эффектов от антибиотиков сейчас стоят особенно остро, поскольку в связи с пандемией Covid-19 участились случаи их бесконтрольного назначения и приема. Партнеры анонсировали передовое аналитическое решение, которое позволит врачам получать данные о состоянии здоровья пациентов в режиме реального времени для более оперативной и эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями.

Новое SaaS-решение Biomérieux Сlarion сводит воедино огромный объем медицинских данных, собираемых в больницах и лабораториях США, чтобы предоставлять критически важную информацию для охраны здоровья населения. В числе прочего решение отслеживает устойчивость бактерий к препаратам и c помощью SAS Viya быстро строит информационные панели для врачей, повышая обоснованность принимаемых ими решений. В конечном итоге это позволит усовершенствовать действующие программы, направленные на борьбу с устойчивостью к антибиотикам.

«Врачи и сотрудники медицинских научных лабораторий должны опираться на клинические данные, поступающие в режиме реального времени, чтобы принимать оптимальные решения, – сказал Джон Хёрст, доктор фармацевтических наук, BCIDP, старший директор подразделения антибактериальных препаратов Biomérieux в США. – Решение Сlarion, в основе которого лежат технологии SAS, радикально меняет наблюдение за антибактериальными препаратами и позволяет оперативно отслеживать спектр чувствительности бактерий к антибиотикам в автоматическом режиме, постоянно предоставляя врачам актуальную информацию».

Злоупотребление антибиотиками, в том числе неправомерное и чрезмерное назначение этих препаратов врачами, способствует развитию бактерий и грибков и повышает их устойчивость. Это приводит к 2,8 млн случаев инфекционных заболеваний и более 35 тыс. смертей только в США. Эта проблема еще сильнее обострилась во время пандемии, поскольку антибиотики начали бесконтрольно назначаться пациентам с Covid-19, в том числе превентивно.

Чтобы отслеживать эффективность антибиотиков и их действие на ту или иную инфекцию, обычно пользуются стандартной антибиотикограммой, которая публикуется раз в год и содержит только общую информацию о патогенных бактериях. Поскольку эти сведения относятся к прошлому и могут устаревать, повышается риск того, что врач, выписывающий рецепт, не сможет отследить актуальные тенденции и назначит неподходящий антибиотик.

«Несмотря на развитие диагностических технологий в течение последних 20 лет, сама практика применения антибактериальных препаратов практически не изменилась, – сказал Стив Кирни, доктор фармацевтических наук, медицинский директор SAS. – Новое решение Сlarion использует преимущества расширенного управления данными, аналитики и визуализации данных SAS Viya, чтобы предоставить медикам информацию, которая раньше была для них недоступна».

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют всем больницам США разработать программы управления антибактериальными препаратами, чтобы ликвидировать супербактерии (то есть бактерии, устойчивые к антибиотикам) и повысить качество лечения. Решение Сlarion на основе продвинутой аналитики предоставляет критически важные лабораторные и клинические данные различным подразделениям больниц, а также включает настраиваемые предупреждения о об использовании антибиотиков. Оно персонализирует принятие решений об антибактериальной терапии на основе множества факторов и учитывает уникальные особенности каждого конкретного пациента.

«Сlarion значительно повышает доступность данных. Я теперь получаю информацию, которая раньше локально хранилась в лабораториях, аптеках и в электронных медицинских картах, – сказал Майк Бройлс, доктор фармацевтических наук, директор по фармацевтическим и лабораторным услугам в медицинском центре St. Bernards Five Rivers (Арканзас, США). – Теперь я могу без дополнительных запросов, не тратя времени на изучение сложных диаграмм, получать сведения в три клика, тогда как раньше на это уходило три месяца».