Клиника БГМУ при поддержке Softline перевела рабочие места персонала на Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и Softline, глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, сообщили о переводе 223 рабочих мест сотрудников клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) на ОС Astra Linux Special Edition.

Проект был реализован в рамках выполнения плана импортозамещения с помощью специалистов компании Softline и при активной технической поддержке экспертов вендора.

Платформу для обновленной ИТ-инфраструктуры заказчик выбирал исходя из ряда факторов. В первую очередь следовало выполнить все нормативные требования в области информационной безопасности. Сотрудники клиники работают с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну. Кроме того, учреждение подключено к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и вся медицинская документация, включая историю болезни, ведется в электронном виде. Поэтому было критически важно обеспечить высокую степень защищенности данных и реализовать возможность применения средств доверенной загрузки и шифрования. В результате консультаций со специалистами Softline и ряда конкурсных процедур заказчик выбрал сертифицированную ОС Astra Linux — проверенное на практике импортонезависимое решение, которое позволяет развернуть отказоустойчивую ИТ-систему с необходимым медикам уровнем защиты, поддержкой СКЗИ и широким современным функционалом.

Другим ключевым моментом при выборе ОС стало наличие автоматизированных механизмов бесшовной миграции. Во время смены ПО нужно было избежать сбоев в работе системы, чтобы персонал мог оказывать медпомощь населению в штатном режиме даже в период проведения работ.

Как отмечают ИТ-специалисты клиники, одним из значимых преимуществ перехода на Astra Linux стало отсутствие нерешаемых задач в ходе реализации проекта. «Даже при возникновении небольших трудностей техническая поддержка Astra Linux и специалисты Softline оперативно помогали справиться с ними. Для удобства персонала мы старались повторить рабочие столы предыдущей системы. В итоге в интерфейсе практически нет отличий для сотрудников. Вся функциональность и эргономика были сохранены. Мы очень довольны реализацией данного проекта. Особенно хотелось бы отметить скорость реагирования и предоставления необходимой информации, ответов Softline и вендора на наши запросы», — сказал начальник управления информационных технологий БГМУ Азат Билялов.