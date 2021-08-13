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Rockwell Automation и Kezzler будут создавать продукты для прослеживаемости товаров

Rockwell Automation, Inc. объявила о партнерстве с Kezzler, компанией, выпускающей облачную платформу для цифровизации и прослеживаемости продуктов на производстве. Сотрудничество будет направлено на помощь производителям в отслеживании пути продуктов на всех этапах —от сырья и до попадания к конечному потребителю, благодаря облачным решениям в области управления цепью поставок. Объединенное предложение будет востребовано в таких отраслях, как фармацевтика и здравоохранение, производство продуктов питания и напитков, а также упаковка товаров массового потребления – сфер, в которых особенно важно соблюдение нормативных требований и соответствие товара ожиданиям потребителей по качеству, безопасности и экологичности.

Возможности Rockwell Automation в области цепей поставок в сочетании с технологиями для прослеживаемости товаров, которые предлагает Kezzler, помогут заказчикам объединить на единой платформе своих поставщиков, производство, логистику и потребителей. Облачное решение Kezzler обеспечивает гибкость интеграции и удобный доступ к существующим системам регистрации, которые сочетают в себе большой диапазон технологий, начиная с распределенных баз (блокчейн) и заканчивая традиционными базами данных. Вместе компании также могут создавать уникальные идентификаторы, которые могут использоваться для прослеживаемости продукции от этапа производства и до потребления. Например, компании Rockwell и Kezzler могут предоставлять производителям данные, необходимые для расчета воздействия на окружающую среду по каждому произведенному продукту. Эти данные можно использовать для доказательства или улучшений, а также для транслирования их конечному потребителю и использования практик устойчивого развития в качестве конкурентного преимущества.

Rockwell Automation планирует объединить возможности облачной платформы Plex Systems с технологиями прослеживамости товаров от Kezzler, что обеспечит прозрачность на всех участках цепи поставок и расширит спектр управления ею и ее функциональность.

«Наше партнерство с Kezzler предоставит заказчикам значительную прозрачность цепи поставок и позволит усовершенствовать меры по безопасности, контролю качества и соблюдению соответствия нормам, а также по выполнению целей ESG с использованием облачных технологий, которые просты в реализации и удобны в использовании, — говорит Мэтт Форденуолт (Matt Fordenwalt), вице-президент Rockwell Automaton и генеральный директор подразделения «Системы и решения», — Объединив технологии и экспертные знания нашей компании и Kezzler, мы сможем быстро разрабатывать и предоставлять серийные решения, ориентированные на удовлетворение конкретных потребностей заказчиков с использованием современного облачного программного обеспечения».

Rockwell и Kezzler уже имели опыт создания совместного решения по прослеживаемости товаров, например, для FrieslandCampina, одного из крупнейших в мире производителей молочной продукции. Создав уникальные QR-коды для каждого продукта для младенцев Friso, компания теперь может прослеживать путь товара от фермерского хозяйства до этапа потребления. Потребители могут сканировать коды для проверки подлинности товара и получения дополнительных сведений о продукте и его происхождении.

«Вместе мы поможем производителям соединить все точки на пути продукта с момента его создания и до полки в магазине, потребления и даже переработки, — говорит исполнительный директор Kezzler Кристина К. Аксельсен (Christine C. Akselsen), — Объединение данных обо всех этапах жизненного цикла обеспечивает настоящую сквозную прослеживаемость каждого продукта с использованием единого хранилища данных».

Kezzler присоединяется к партнерской программе Rockwell Automation (Digital Partner Program) — единому ресурсу, который помогает заказчикам из разных отраслей промышленности облегчить их пусть цифровой трансформации благодаря использованию лучших в своем роде цифровых технологий.

Владимир Бахур

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