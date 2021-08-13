Huawei и Combox объявили о запуске решений для интеллектуальной видеоаналитики на краевых ускорителях Huawei Atlas 500

Huawei и Combox Technology, ведущая российская компания по разработке программного обеспечения для объектной видеоаналитики на основе нейронных сетей, объявили о запуске решений на базе краевых (Edge) ускорителей Huawei Atlas 500.

Компании будут развивать комплексные решения на основе алгоритмов компьютерного зрения Combox Technology и краевых ИИ-ускорителей Huawei Atlas 500. Разработки будут применяться в компаниях из сферы услуг, ритейла, финансов, транспорта, а также производственных и строительных организациях. ПО Combox, входящее в реестр российского ПО, обеспечивает высочайшую точность детекции различных событий для контроля доступа, например, распознавание номерных знаков и марок ТС, наличия средств защиты, детекции инцидентов и проникновения в опасные зоны и других.

Уникальной особенностью решений является обработка данных «на краю», что позволяет подключить даже те точки присутствия компаний, где передача данных в центры обработки данных физически невозможна или экономически не рентабельна. Кроме того, такой подход обеспечивает повышение степени безопасности функционирования точек присутствия компаний за счет обработки данных в реальном времени и высокой степени автономности точек присутствия, даже при обрыве связи с центром. Все это стало возможным благодаря уникальному ускорителю Huawei Atlas 500, который обеспечивает требуемую производительность и низкое энергопотребление, а также непритязателен к среде эксплуатации.

«Аппаратная платформа для видеоналитики на краю должна быть сбалансированной – обеспечивать требуемую вычислительную мощность при низком энергопотреблении, а также не быть требовательной к среде эксплуатации. ИИ ускорители Huawei Atlas 500 отвечают всем требованиям», – отметил Илья Душин, исполнительный директор Combox Technology.

«Обработка данных в непосредственной близости от источников данных является одним из главных трендов развития решений на базе ИИ. В частности, большое количество предприятий в Китае, таких как банки, ритейл, заправочные станции и др. развивают такие решения. Мы надеемся, что наше сотрудничество поможет в развитии сферы ИИ в России», – отметил Олег Сиротюк, директор по исследованиям и разработкам направления интеллектуальных вычислительных систем Huawei.