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МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде

МТС объявляет об открытии в Нижнем Новгороде представительства MTS StartUp Hub – центра по инновациям и инвестициям. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию технологических компаний и стартапов Приволжского округа для их дальнейшего масштабирования на региональном и федеральном уровне. Технологические команды смогут пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС и крупнейших предприятий региона, а также получат гранты и экспертную поддержку МТС.

MTS StartUp Hub – центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, зарубежных представительств и венчурной студии. Для резидентов центра в Нижнем Новгороде будут доступны федеральные программы акселерации и внедрения продуктов MTS StartUp Hub, поддержка менторов и возможность получить дополнительные инвестиции в размере до 150 миллионов рублей. На базе площадки работают коворкинг и технологические зоны, обеспеченные сетью 5G и всем необходимым оборудованием, что позволяет тестировать и пилотировать цифровые продукты, в том числе в сетях нового поколения.

Стать резидентами MTS StartUp Hub в Нижнем Новгороде могут компании, разрабатывающие решения в сфере Cloud, 5G, IoT, AR/VR-технологий, финтеха, медиа и других.

Бизнес-заказчиками MTS Startup Hub в Нижнем Новгороде уже являются ключевые предприятия региона — АО «Теплоэнерго», Нижегородский водоканал, Нижегородский планетарий, ПАО «Красное Сормово» и ГК «Современные транспортные технологии». MTS Startup Hub также заключил соглашения о партнёрстве в сфере открытых инноваций с Нижегородским Научно-образовательным центром (НОЦ), Нижегородским Государственным университетом (ННГУ), iCluster и Gorky AI.

«Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди российских регионов по доле науки, IT и обрабатывающей промышленности в ВРП. У нас работают более 1 тыс. высокотехнологичных компаний, в том числе есть перспективные стартапы в области искусственного интеллекта. Мы активно оказываем поддержку нижегородским разработчикам: это и налоговые преференции на территории региона, и привлечение федеральных ресурсов, и сотрудничество с крупнейшими компаниями в сфере цифровых технологий по образовательным программам и созданию бизнес-акселераторов. Уверен, что центр по инновациям и инвестициям от МТС поможет начинающим IT-компаниям реализовать наиболее интересные проекты, которые позволят оптимизировать процессы на промышленных предприятиях региона, повысить эффективность в госуправлении и качество предоставления услуг в сфере здравоохранения и образования. Создание комфортной среды для развития высокотехнологичного бизнеса – это вклад не только в развитие экономики региона, но и в целом в улучшение жизни простых граждан», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«МТС накопила огромный опыт работы с инновациями, который может быть успешно использован для развития технологического потенциала регионов. За время существования MTS StartUp Hub мы отсмотрели более чем 5000 стартапов из разных регионов и стран, участниками наших программ поддержки стали более 150 компаний. Центр в Нижнем Новгороде позволит инновационным компаниям Приволжского федерального округа получить нашу экспертную и грантовую поддержку, а также открыть широкие возможности для масштабирования бизнеса, не выезжая за пределы области. Создавая условия для развития технологических предпринимателей и новую точку притяжения экспертизы в городе, совместно с нашими партнерами мы значительно повысим эффективность инфраструктуры региона за счет внедрения передовых инновационных решений. Символично, что запуск нашей площадки приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, уверен, что это вдохнет новую технологическую энергию в развитие города и региона в целом», — прокомментировал директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Владимир Бахур

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