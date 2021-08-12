Исследование Accenture: стратегический подход к облакам ускоряет поиск клиентов на 50%

Accenture по результатам опроса 4 000 руководителей организаций из 25 стран и 16 отраслей выяснила, что организации, которые рассматривают и используют облачные сервисы как часть стратегии цифровой трансформации, получают гораздо больше преимуществ, чем те, кто выбирает облако только из соображений экономии или как недорогую альтернативу физическому дата-центру. Опрос был проведен в конце 2020 – начале 2021 гг.

Компании, которые имеют стратегическое видение миграции в облако, а не только экономическую мотивацию к переходу, оказались впереди конкурентов. Они в два-три раза чаще, чем коллеги по отрасли, внедряют инновации. Такие игроки в два раза быстрее добиваются снижения операционных расходов. Также они на 50% быстрее привлекают клиентов и выходят на новые рынки.

Исследование показало, что большая часть опрошенных планирует перевести минимум две трети рабочих нагрузок в облако в следующие 3-5 лет, но только половина из них задействует весь потенциал облачных технологий.

«Большинство организаций использует гибридную инфраструктуру, сочетая публичные и частные облака, а также пограничные вычисления. Но интеграция между ними практически отсутствует, – пояснил Картик Нараин, руководитель Accenture Cloud First. – Данные, инновации и передовой опыт, которые уже были достигнуты одной частью бизнеса, совершенно не приносят пользы другим подразделениям».

Лидеры облачной практики (их примерно 12-15% в зависимости от региона) действуют иначе. Они применяют лучшие практики сервис-провайдеров публичных облаков при развитии собственной ИТ-инфраструктуры. В ее основе могут быть частные облака или решения на базе пограничных вычислений. Благодаря такому подходу компании получают больше преимуществ, что делает их более адаптированными к турбулентности рынка.

Например, пивоваренная компания Carlsberg, кроме операционной экономии в облаке, также отмечает среди преимуществ cloud-платформ – свободу инноваций и экспериментов. Облака обеспечивают компании скорость запуска новых продуктов и инициатив в считанные часы, а не месяцы.

«Российские компании также фокусируются на снижении издержек и построении частных облаков, не замечая потенциал использования облака для бизнеса. Сложность обоснования эффективности облачных решений, не совсем корректные предположения, надуманные и реальные риски являются главным фактором «не идти в облако». Выигрывают те, кто осознал, что переход в облако – не просто ИТ-задача, а бизнес-приоритет и основа для развития и выигрыша в конкурентной борьбе», - говорит Евгений Филатов, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России.

По его словам, такой подход способен удовлетворить потребности бизнеса. А именно: ускорить вывод нового функционала, новых продуктов, снизить стоимость ошибки, сократить время на тестирование новых бизнес-идей, повысить точность прогнозов, упростить подключение партнеров и клиентов.

В данный момент Accenture впервые в России проводит исследование по применению cloud-решений в России, как в абсолютных, так и относительных показателях.