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Waveaccess завершила внедрение новой версии CRM в «Совкомфлоте»

Waveaccess создала расширение CRM на основе собственной разработки SyncIT, позволившее «Совкомфлоту» хранить и структурировать всю переписку по проектам в MS Dynamics, а также помогла компании перейти на новую версию CRM.

Группа компаний «Совкомфлот» – один из мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей (сжиженного газа, нефти и производных). Флот компании (142 судна) работает по всему земному шару, ее клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании и трейдеры России и мира.

Для работы с широкой сетью партнеров и подрядчиков «Совкомфлот» активно использует CRM. В рамках своей стратегии развития ИТ компания приняла решение перейти на новую версию MS Dynamics. Для выполнения этой задачи «Совкомфлот» выбрал компанию Waveaccess.

В процессе реализации проекта был улучшен UI системы, повышена эргономика использования, внедрены новые функциональные возможности. В частности, расширение системы на основе интеграционной шины SyncIT позволяет автоматически добавлять рабочую переписку по каждому проекту из MS Exchange в CRM и удобным образом структурировать ее, что повышает эффективность обмена информацией между участниками проекта.

Переход на новую версию был успешно завершен без остановки рабочих процессов.

SyncIT — универсальная готовая к использованию платформа, которая объединяет различные ИТ-системы и источники данных вне зависимости от их расположения в единую интегрированную систему.

В составе SyncIT — набор из 50+ коннекторов для самых популярных сервисов, бизнес-приложений и баз данных. Это готовые коды, которые позволяют настроить взаимодействие между системами без программирования. Любой нестандартный коннектор можно также создать по запросу.

Летом 2020 г. платформа SyncIT была включена в реестр отечественного ПО. Теперь она рекомендована к внедрению в организациях госсектора. Компании из отрасли юриспруденции, e-commerce, строительства и недвижимости, финансов и страхования, промышленности, сферы услуг пользуются SyncIT более 10 лет.

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