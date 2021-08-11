Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити»

Rubytech анонсировала сотрудничество с компанией CraftTalk, создателем омниканальной AI-платформы для контакт-центров. Партнёры намерены интегрировать свои решения для последующего внедрения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерческих и государственных структур.

Обе ИТ-компании играют заметную роль на рынке современных и высокотехнологичных продуктов для контакт-центров: Rubytech — в качестве ведущего производителя и интегратора полнофункциональных отечественных решений для масштабирования ИТ-инфраструктуры контакт-центров, CraftTalk — как создатель текстовой AI-платформы. Первым шагом сотрудничества стало подписание лицензионного соглашения, которое предоставляет Rubytech право на внедрение платформы CraftTalk среди заказчиков, а также на интеграцию ПО в новую версию платформы автоматизированной обработки и маршрутизации сообщений «СИТИ». Это позволит оперативно закрывать актуальные потребности заказчиков в области автоматизации контактных центров.

До появления аналитической платформы «СИТИ» на российском рынке не существовало полнофункциональных решений, которые бы одновременно гарантировали полное соответствие требованиям информационной безопасности и отказоустойчивости, закрывали потребности компании-заказчика в области импортозамещения, а также обеспечивали гибкие возможности по масштабированию ИТ-инфраструктуры контакт-центров. Теперь же, благодаря партнёрству Rubytech и CraftTalk, функциональность «СИТИ» дополнится возможностью оперативной обработки запросов клиентов в удобных им каналах при помощи чат-ботов и операторов. Внедрение модулей CraftTalk в платформу «СИТИ» позволит гибко распределять обращения пользователей между операторами и роботами, а также интегрировать чат-платформу с внутренними системами компании.

CraftTalk получит возможность предлагать свое ПО заказчикам Rubytech. Решение CraftTalk — это простая в развёртывании и эксплуатации омниканальная платформа для автоматизации обработки коммуникаций с клиентами. Комплексное решение представляет собой текстовый контакт-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система аналитики.

«С момента запуска аналитической платформы “СИТИ” наши эксперты непрерывно обновляют и развивают её, регулярно выпуская новые версии продукта для автоматизации всех процессов современного контакт-центра. Этой парадигме следует и наше партнёрство с компанией CraftTalk, развивающей отечественную разработку в области искусственного интеллекта и текстовых коммуникаций. Уверен, что подписание лицензионного соглашения с CraftTalk будет способствовать дальнейшему усовершенствованию функциональности “СИТИ” и других решений для наших заказчиков, обеспечивая им ещё большую гибкость в плане выбора компонент на этапе внедрения и последующей доработки», — комментирует сотрудничество директор отделения Customer Experience в Rubytech Павел Теплов.

«Rubytech — один из лидеров ИТ-рынка, обладающий сильной экспертной командой. Для нас как компании, специализирующейся на продуктовой разработке, сотрудничество даёт выход на новых заказчиков и рынки при поддержке опытного партнёра. Уверен, что совместная работа усилит рыночный потенциал CrafTalk и Rubytech и привнесёт новое качество в проекты наших общих заказчиков», — отметил генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.