Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ

Резидент особой экономической зоны столицы «Микрон» получил патент на интеллектуальное устройство для дистанционного контроля за состоянием мусорных контейнеров. Разработка позволит отслеживать уровень наполнения и опустошения контейнера, а также определять факт возгорания мусора, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль, где цифровая трансформация приносит быстрый и заметный экономический эффект: новые технологии существенно оптимизируют обслуживание инфраструктурных объектов, повышают качество жизни людей и помогают контролировать состояние окружающей среды. Разработка компании «Микрон» предназначена для автоматизации работы коммунальных служб по обращению с твердыми бытовыми отходов, она позволит оптимизировать операции по сбору отходов и их вывозу за счет оцифровки этих процессов», - рассказал Геннадий Дегтев.

Оперативный доступ к информации, который обеспечивает устройство, позволяет своевременно реагировать на возникновение различных внештатных ситуаций, сообщил руководитель направления перспективных проектов компании Михаил Годенко.

«Наш датчик умеет не только отслеживать уровень наполнения и опустошения контейнера, но и определять факт возгорания мусора. Это устройство позволит вывести на качественно новый уровень обеспечение безопасности в точках сбора твердых бытовых отходов», - рассказал он.

Устройство работает на сетях связи Nb-IoT (Cat NB1) и GSM (GPRS), а также имеет встроенный Bluetooth Low Energy (BLE) для передачи информации при помощи мобильного приложения.

«Прибор оснащен встроенными антеннами, двумя ультразвуковыми сенсорами расстояния для определения уровня заполненности контейнера, датчиком температуры, а также акселерометром для определения переворота, фиксирующего факт опустошения контейнера», - пояснил менеджер по разработке перспективных продуктов компании «Микрон» Алексей Долгих.

Устройство имеет сферическую форму, габаритные размеры 130 × 130 × 70 мм и может работать автономно в течение трех лет от встроенной батареи емкостью 14 ампер в час.