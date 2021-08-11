Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов

Российский разработчик «Ред софт» и научно-исследовательская компания Smart Engines подтвердили корректность совместной работы операционной системы «Ред ОС» и систем распознавания документов Smart ID Engine, Smart Code Engine, Smart Document Engine. Программные продукты Smart Engines позволяют автоматически распознавать удостоверения личности, деловые документы, банковские карты и баркоды.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Smart ID Engine извлекает данные из паспорта гражданина РФ, водительских прав и еще более 1,7 тыс. типов удостоверяющих документов 210 юрисдикций мира на более чем 100 языках. Smart Document Engine быстро и надежно распознает данные первичных, деловых, уставных, бухгалтерских, налоговых, нотариальных, юридических, страховых и банковских документов, а также анкет и форм. Smart Code Engine обеспечивает автоматическое сканирование и извлечение данных всех типов банковских карт, линейных и матричных штрихкодов, машиночитаемой зоны (MRZ) паспортно-визовых документов. Программные продукты Smart Engines зарегистрированы в Едином реестре российского ПО.

«Для построения эффективной экосистемы базовое ПО должно обладать широким спектром совместимых решений. Подтвержденная корректность работы программных продуктов от Smart Engines с «Ред ОС» открывает нашим пользователям доступ к передовым технологиям распознавания документов для решения самых актуальных бизнес задач. Благодарим коллег за плодотворное взаимодействие», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы ценим наше партнерство и рады предложить надежное и безопасное решение для распознавания паспортов и других документов пользователям «Ред ОС». Программное обеспечение Smart Engines не требует доступа в интернет, а все вычисления выполняет в информационном контуре организации и не передает изображения документов на внешние сервера. Это позволяет организациям выполнять требования законодательства в части обработки персональных данных», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.