Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning

В группе ВТБ была внедрена система долгосрочного финансового планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Работы были проведены ГК «Корус консалтинг». Новая система покрывает весь процесс подготовки долгосрочных прогнозов финансовых показателей: от прогнозирования макропеременных до анализа чувствительности.

В течение долгого времени планирование в группе ВТБ происходило в Excel. Но с ростом компании мощностей таблиц стало недостаточно: они не обеспечивали необходимый уровень детализации и надежности, отсутствовала интеграция со смежными системами. Чтобы ускорить процесс подготовки прогнозов и повысить их точность, группа ВТБ приняла решение о внедрении Системы долгосрочного планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Партнером по внедрению на конкурсной основе была выбрана ИТ-компания «Корус консалтинг».

Специалисты компаний провели анализ существующих моделей, разработали архитектуру будущей системы. СДП построена по модульному принципу и интегрирована с источниками финансовых данных.

«Группа ВТБ получила прогностический инструмент с длительным горизонтом. Тщательная проработка ее архитектуры позволила реализовать на базе СДП дополнительный функционал, который выходил за рамки первоначального плана проекта. Таким образом, результаты превзошли наши ожидания», – сказал Петр Дорожкин, руководитель управления финансовой эффективности финансового департамента банка ВТБ.

«Мы довольны результатами внедрения и ожидаем, что расчет целевых показателей группы ВТБ в следующем стратегическом цикле будет реализован в системе долгосрочного планирования» – отметил Дмитрий Пьянов, член правления банка ВТБ.

«Платформа Oracle Hyperion Planning позволяет группе ВТБ планировать на 3-7 лет вперед с учётом текущего плана. Работа в системе стала гибкой и быстрой: скорость полного пересчета любой модели стратегического планирования занимает всего пару минут, а доработки форм и алгоритмов происходят день в день», – отметил Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «Корус консалтинг».