«Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение

«Тензор» и «Супер маг плюс» объявили о сотрудничестве и начали разработку инновационного интеграционного решения, которое позволит пользователям учетной системы «СуперМаг плюс» обмениваться и EDI, и юридически значимыми документами, в том числе и по маркированной продукции. Ранее пользователи могли обмениваться между собой только EDI-документами, разработка компаний призвана усовершенствовать этот процесс.

Сейчас EDI-документами через СБИС обменивается множество торговых сетей использующих учетную систему «Супермаг плюс» («Шамса», «Паляница», «Глобус Киров», «Натуральные Продукты», «Калина»). Комплексное интеграционное решение от «Тензор» и «Сервис Плюс» позволит максимально упростить процессы, связанные с закупками и поставками товаров на торговом предприятии. Пользователи смогут работать с электронными документами в привычном для них интерфейсе «Супермаг плюс», а для передачи стандартных EDI-сообщений и юридически значимых документов использовать единую точку входа «СБИС».

Торговые сети «Натуральные продукты» и «Калина» уже используют пилотную версию интеграционного решения по электронному документообороту, которое обеспечивает простоту управления, высокую надежность и скорость работы.

Новое решение упростит выполнения необходимых действий рядовыми сотрудниками на торговых точках и использование в качестве инструмента для работы как полноценного (ПК), так и мобильного рабочего места – терминала сбора данных (ПО «Супермаг мобайл»).

Разработчики «Тензора» усовершенствуют решение, чтобы и другие торговые сети, которые ведут учет в «Супермаг плюс», смогли быстро перейти на полный цикл обмена документов (EDI + ЮЗДО).

Одна из главных целей проекта по разработке интеграционного решения — дать возможность клиентам «Супермаг плюс» работать с юридически значимыми документами в своей учетной системе.

Молканова Галина, руководитесь проекта по интеграции сервиса СБИС и УС «Супермаг плюс», сказала: «Главным требованием к интеграции является создание комплексного решения по автоматизации процесса закупки и поставки товара с поставщиками в учетной системе «СуперМаг Плюс». Это позволит заказчикам и поставщикам работать с электронными документами в привычном интерфейсе, а через каналы связи СБИС передавать стандартные EDI-сообщения и юридически значимые документы».

Петров Владимир, руководитесь команды «Супермаг плюс», сказал: «Основной задачей, которая решается в рамках интеграции - является максимальное упрощение процессов связанных с движением товара на торговом предприятии. Единая точка входа (СБИС), единый интерфейс (Супермаг плюс) обеспечивают простоту управления, высокую надежность и скорость работы. Для выполнения линейных процессов не требуется наличие высококвалифицированного персонала. Все необходимые действия могут выполняться рядовыми сотрудниками на торговых точках. При этом в качестве инструмента для работы может быть использовано полноценное рабочее место (ПК), или мобильное рабочее место – терминал сбора данных (ПО «Супермаг мобайл»)».