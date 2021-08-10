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14-16 сентября в гостинице «Кортъярд Санкт-Петербург Центр» состоится PKI-Форум Россия

14-16 сентября в гостинице Кортъярд Санкт-Петербург Центр состоится PKI-Форум Россия. Впервые за 19 лет своей истории PKI-Форум пройдет в условиях таких глобальных изменений на рынке услуг электронной подписи в России.

  • Как правильно сориентироваться в меняющихся условиях?
  • Каковы очевидные и неочевидные тактики и стратегии сохранения и развития бизнеса в условиях происходящей реформы?
  • Какие новые возможности появляются у участников рынка, как оптимально -том числе новых, таких как ДТС, метки времени и МЧД?

На эти и многие другие насущные вопросы для участников рынка электронной подписи мы будем искать ответы в открытой дискуссии с участием регуляторов и ведущих экспертов в рамках программы Форума.

Более подробная информация о программе Форума и регистрация на официальном сайте мероприятия.

Владимир Бахур

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