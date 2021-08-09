Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE

Terralink сообщила об обновлении интеграционной платформы Terralink xDE в версии 3.22, которое включает пакет обновлений (Service Pack 1) для поддержки обмена счетами-фактурами (в том числе корректировочными) в формате приказа Минфина России от 5 февраля 2021 г. №14н. Документ был зарегистрирован в Минюсте России 12 марта 2021 г. №62737 и вступил в силу с 1 июля 2021 г. Команда разработки Terralink xDE оперативно внесла требуемые доработки в продукт, чтобы с начала июля документооборот пользователей платформы не остановился.

С момента появления ЭДО в России счета-фактуры оформлялись в бумажной или в электронной форме. Причем в электронной форме они составлялись, если стороны договорились об этом и у них есть технические возможности для их приема и обработки. С 1 июля 2021 г. счета-фактуры (в том числе корректировочные) при реализации прослеживаемых товаров нужно составлять только в электронной форме. Эти правила нашли свое отражение в новом приказе Минфина России. Теперь организации и предприятия, реализующие и приобретающие прослеживаемые товары, должны обеспечить возможность работы с электронными счетами-фактурами через оператора электронного документооборота. В связи с этим откорректирован и порядок действий операторов электронного документооборота.

«Учитывая, что к концу 2024 г. в России планируется иметь 95% счетов-фактур и 70% накладных в электронном виде, именно такие ожидания сформированы от реализации концепции ФНС по развитию ЭДО, то стоит ожидать в ближайшие несколько лет активных изменений и в законодательстве, и в форматах документах, и в порядке взаимодействия операторов, – отметила Зарина Сафиуллина, директор по развитию направления ЮЗЭДО и платформы Terralink xDE. – К этим изменениям должны быть готовы и системы ЭДО. Именно поэтому команда Terralink xDE оперативно отслеживает все новации законодательства и включает их в карту развития продукта. Клиенты могут обновить версию платформы еще до вступления в силу новых требований».

Также в рамках пакета обновлений добавлена поддержка обмена УКД в формате приказа ФНС России от 12 октября 2020 г. №ЕД-7-26/736@ интеграцией со следующими операторами: «Такском», Docrobot (E-com ранее), «Тензор» и Edisoft.

Перевод на новую версию Terralink xDE 3.22 Service Pack 1 текущих клиентов осуществлялся в сжатые сроки и при активной помощи со стороны партнеров платформы – операторов ЭДО. Благодаря наличию выделенного интеграционного модуля в архитектуре продукта Terralink xDE установка обновлений не затронула интегрируемые системы клиентов – учетные системы и системы электронного документооборота.

«Ритейл – это традиционно огромное количество документов. Ежемесячно через платформу электронного документооборота Docrobot проходит несколько миллионов документов, среди которых значительный процент счетов-фактур. Нам было очень важно к 1 июля 2021 г. иметь в полной боевой готовности наши системы и решения партнеров к переходу на новый приказ Минфина РФ. Благодаря слаженной совместной работе с командой экспертов Terralink переход на новую версию 3.22 Service Pack 1 прошел в самые короткие сроки и практически незаметно для сотрудников финансовых подразделений наших клиентов», – сказал Денис Фокин, технический директор Docrobot.

Terralink строит долгосрочные партнерские отношения с ведущими операторами ЭДО в России, ведет активную работу по совместной разработке и поддержке решений. Ключевые партнеры Terralink xDE: «Такском», Docrobot (E-com ранее), «Тензор», «Диадок», «Сфера курьер», CIS-Link, Edisoft.

Клиентами Terralink xDE являются крупные ритейлеры, производственные и логистические компании, финансовые и телекоммуникационные организации (среди которых «М.Видео-Эльдорадо», НЛМК, «Евраз»). Они уже сэкономили на обмене электронными документами более 200 млн руб. Средний срок окупаемости проекта по автоматизации ЮЗЭДО составляет 9-12 месяцев.

Terralink xDE – российская разработка, входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. На рынке ЮЗЭДО в России уже 10 лет.