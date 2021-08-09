«Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга

«Инфосистемы джет» предлагает услуги облачного консалтинга. Эта услуга интересна организациям, планирующим развитие своей ИТ-инфраструктуры с использованием внешних облаков по моделям IaaS/PaaS. Эксперты «Инфосистемы джет» помогают разработать стратегию применения облаков, учитывая потребности бизнеса и ИТ, определить сервисы, которые выгодно перенести в облака, просчитать экономический эффект предложенной модели. Также специалисты ИТ-компании выполнят весь цикл работ — от проектирования будущей гибридной ИТ-инфраструктуры до тестирования возможностей провайдеров и непосредственной миграции сервисов во внешнее облако.

Крупный бизнес активно использует публичные облака для оптимизации своих расходов на ИТ, повышения гибкости — создавая в облаках среды разработки и тестирования, масштабируя информационные системы на период пиковой нагрузки. По данными IDC, впервые в 2020 году затраты на облачную инфраструктуру превысили инвестиции в собственную, традиционную. IDC прогнозирует, что в 2024 году объем облачного сегмента достигнет 63,6% от всего мирового инфраструктурного рынка. В тоже время перенос ИТ в облако требует серьезной подготовки, а на пути в облако есть множество подводных камней.

Компания «Инфосистемы джет» предлагает услугу сопровождения переноса информационных систем на инфраструктуру провайдера. Это поможет заказчикам принять взвешенное с точки зрения экономики решение об использовании облаков, а также выполнить миграцию сервисов точно в срок и без рисков для нормальной работы бизнеса. Консультирование охватывает весь процесс создания гибридного или мультиоблака. В рамках этой услуги эксперты компании выполняют разработку облачной стратегии: аудит действующих ИТ-систем заказчика, определение сервисов для переноса в облако и расчет экономического эффекта их переноса; проектирование гибридного или мультиоблака с учетом требований ИБ; подбор провайдеров и тестирование предоставляемых ими сервисов; миграцию ИТ-систем в облако, включая автоматизацию развертываний приложений.

«Обычно крупные компании имеют сложный ИТ-ландшафт. Неудивительно, что они испытывают трудности при создании гибридных облаков: нужно разобраться в своих активах, проанализировать сервисы и выделить среди них те, которые могут размещаться у провайдера. Например, у одного ритейлера при аудите мы выявили только 15% критически важных приложений, которые должны находиться на ИТ-инфраструктуре заказчика. Остальные же можно было переносить в облако. Так удалось сэкономить 50% бюджета на создание Active-Active кластера между двумя дата-центрами, — делится опытом Вячеслав Медведев, руководителя направления облачных решений компании «Инфосистемы джет». — С другой стороны, заказчику нужно глубоко погрузиться в предложения провайдеров и выбрать услуги, отвечающие его стандартам ИТ и открывающие преимущества для бизнеса. В этой области немало разных "но". Кейс из практики: заказчик хотел переносить систему в сертифицированный по ФЗ-152 контур для размещения персональных данных. Но проведенные нами нагрузочные тесты показали, что за счет наложенных средств безопасности реальная производительность серверов была ниже заявленной. Облачный консалтинг помогает перейти к гибридному или мультиоблаку кратчайшим путем и предостережет от ошибок».