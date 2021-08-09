Axoft усиливает сервисный портфель финансовым инструментом рассрочки

Axoft объявляет о старте программы, предоставляющей компаниям-партнерам финансовый инструмент для реализации длительных крупных проектов заказчиков. Axoft Finance – инструмент рассрочки сроком от 120 до 365 дней – призван усилить сервисную составляющую портфеля компании, поддержать текущих партнеров, расширить оказываемую им финансовую помощь, повысить удобство работы с Axoft.

В настоящее время для бизнеса важна не только гибкость в ценовой политике, но и доступность для него финансовых инструментов кредитования и рассрочки. Axoft уже много лет использует инструменты кредитования для своих партнеров. Сервис длительной рассрочки оплаты в проектах – новый шаг в деле усиления сервисной составляющей портфеля компании, который позволит поддержать текущих партнеров, усилить оказываемую им финансовую помощь, повысить удобство работы с Axoft. Цель программы – помочь партнерам расширить их преимущества при реализации крупных проектов в компаниях-заказчиках. Партнеры смогут выполнять проекты заказчиков до момента получения клиентом полного объема финансирования, получат возможность распределять затраты на приобретение решений в течение года, снизив, тем самым, единовременную нагрузку на бюджет заказчиков.

«За прошлый год стало еще очевиднее, что информационные технологии являются одним из основных драйверов развития экономики любой страны. Наша компания, понимая важность этого процесса, готова оказывать поддержку проектов наших партнеров в компаниях-заказчиках различными финансовыми инструментами кредитования и рассрочки. Мы ожидаем, что программа Axoft Finance существенно расширит возможности наших партнеров в области реализации амбициозных проектов с клиентами. Наша цель – выстроить стратегические отношения с партнерами, создать условия всесторонней поддержки в деле совместного развития бизнеса. Мы рассчитываем, что Axoft Finance будет по достоинству оценен и востребован нашими партнерами», – отмечает Алексей Какунин, директор по продажам компании Axoft в России.

В рамках программы Axoft предоставляет своим партнерам возможность оплаты ПО, оборудования и услуг в рассрочку под конкретные крупные проекты в компаниях-заказчиках. Действие программы распространяется на решения всех вендоров из портфеля Axoft.