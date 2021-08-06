VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли

VisionLabs и цифровая экосистема для строительства BIMDATA объявили о старте технологического партнерства. Компании объединили усилия для создания решения, позволяющего увеличить контроль за реализацией строительных проектов, персоналом и динамикой работ.

Результатом сотрудничества станет новый цифровой сервис для строительной отрасли, разработку которого планируют закончить к концу 2021 года. Он будет создан на базе платформы BIMDATA с добавлением технологии распознавания лиц и объектов от VisionLabs. Область применения - гражданское, инфраструктурное и промышленное строительство.

Цифровая экосистема BIMDATA представляет собой многосоставную платформу для управления рисками, сроками, стоимостью и качеством строительства. Как заявил основатель и генеральный директор цифровой экосистемы BIMDATA Сергей Качанов, компьютерное зрение и машинное обучение начинают постепенно внедрять и в строительство, но партнерство с VisionLabs гарантирует высокий уровень качества.

Внедрение в платформу технологий VisionLabs повысит безопасность и эффективность процессов на стройплощадках. Распознавание средств индивидуальной защиты исключит нарушения правил безопасности и существенно снизит уровень производственного травматизма, а использование биометрической идентификации и транспортной видеоаналитики в СКУД препятствует нахождению посторонних лиц на объекте.

Контролировать перемещение рабочих в опасных и служебных зонах поможет мультикамерный трекинг. Он позволяет строить маршруты передвижения людей и определять зоны активности без использования персональных данных – например, по силуэту или одежде человека. Помимо этого, применение компьютерного зрения поможет реализовать мониторинг состояния водителей специализированной техники за счет определения атрибутов лица (статус глаз, угол наклона головы и др.).

Также, благодаря совместному решению, можно будет идентифицировать построенные и не построенные элементы строительного объекта в его цифровой модели, контролировать отклонения между цифровой моделью и возведенными конструкциями и строить цифровую модель здания с помощью технологии «лидар» (лазерное сканирование среды).

«Наш продукт делает процесс управления строительством менее трудоемким, высвобождает время квалифицированных специалистов в области управления, строительного и финансового контроля, позволяет значительно повысить производительность их труда, — рассказал Сергей Качанов. — К примеру, проверка объемов выполненных работ для человека является задачей долгой и сложной, а вот с помощью компьютерного зрения это можно сделать практически мгновенно. Мы долго искали партнера для реализации этих задач и рады, что нашим партнером стала компания VisionLabs».

«Мы видим большой потенциал применения компьютерного зрения в строительстве. Интеграция технологий компьютерного зрения и BIM-систем позволяет создать единую цифровую платформу управления строительством для мониторинга изменений на стройплощадке в режиме реального времени, повышения безопасности и прозрачности процессов, а также оптимизации использования материалов и рабочего времени. Наше совместное решение с BIMDATA станет удобным инструментом для строительного контроля, что особенно важно при массовой застройке в жилой недвижимости и для больших технологически сложных объектов», — рассказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.