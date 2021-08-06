Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect

Huawei представила комплексное all-flash решение OceanProtect для резервного копирования данных, обладающее передовыми характеристиками производительности, уплотнения, объема, надежности и простоты управления. Его выпуск стал очередным шагом на пути реализации технологической стратегии Huawei Enterprise, который позволит вендору закрепить свои лидерские позиции на российском рынке СХД.

По мере цифровизации мировой экономики, роста объемов данных и повышения их значимости, в том числе в критически важных процессах и приложениях, растет потребность в их надежной защите. Данные становятся стратегическим ресурсом, определяющим эффективность производства товаров и услуг. За последние 5 лет человечество сгенерировало столько же новой информации, сколько за все предыдущие годы. Более того, с 2015 года цифровая экономика на глобальном уровне растет быстрее, чем классическая – в одном только Китае по итогам 2020 года ее объем составил 40% от ВВП страны. По прогнозам аналитиков, эта тенденция будет сохраняться, и к 2025 году объем мировых показателей цифровой экономики достигнет $23 триллиона.

Все это способствует постоянному росту требований к системам хранения данных в части быстродействия и надежности. Кроме того, стремительно увеличивается спрос на высокопроизводительные системы резервного копирования, которые обеспечивают сохранность данных в случае природных и техногенных катастроф, технических проблем, кибератак, или человеческого фактора. И для каждого из этих сценариев необходим технологический ответ, при этом крайне желательно, чтобы он был реализован в рамках единого универсального решения, подходящего для различных сфер применения.

Разработку систем хранения данных Huawei активно ведет в течение последних 10 лет, получив более 3000 патентов и выведя на рынок решения, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам производительности и надежности. Это направление является для компании одним из наиболее перспективных и активно развивается в России.

«В России рыночная доля Huawei в сегменте СХД по итогам 1-го квартала 2021 года составляет 22%, а среди производителей all-flash систем в 2020-м году мы стали лидером, – говорит Ван Цянь (Wang Qian), директор департамента систем хранения данных Huawei Enterprise в России. – Сейчас мы фокусируем свое внимание на системах класса high-end, которые предназначены для решения бизнес-критических задач. О правильности нашего подхода и востребованности наших технологий говорит тот факт, что продажи решений этого класса в первом полугодии выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

По мнению представителей Huawei, представленное решение OceanProtect для резервного копирования всех типов данных имеет в России большой потенциал. Широкий спектр использованных в нем технологий и сценариев включает полное и горячее резервирование, теплую архивацию горячих данных на протяжении всего жизненного цикла и интеллектуальное сочетание всех возможных сценариев. Все это обеспечивает непрерывное функционирование сервисов, полную сохранность и доступность данных, а также более эффективное использование ресурсов.

«Компания Huawei стала первым вендором, который реализует резервное копирование на твердотельных накопителях. Этот шаг связан как с ростом объемов данных и необходимостью сокращения времени их обработки, так и с изменением требований к архивам. Если раньше резервная копия была определенным балластом, который занимал место и использовался только в крайних случаях (например, при авариях), то теперь мы предлагаем сценарии, при которых данными, лежащими в архиве, можно активно пользоваться, – комментирует Денис Дубинин, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России. – Разрабатывая OceanProtect, мы хотели, чтобы архив данных перестал быть дополнительной статьей затрат (которая, возможно, никогда не окупится) и превратился в полноценный рабочий инструмент. Надеемся, что этот продукт поможет нашим заказчикам строить лучшую ИТ-инфраструктуру и последовательно повышать ее эффективность».

OceanProtect предоставляет собой решение для резервного копирования баз данных, файловых систем, виртуальных машин (ВМ) и приложений для работы с большими данными. Оно предназначено для предотвращения проблем, связанных с неэффективным резервным копированием данных, высокой совокупной стоимостью владения (TCO) и сложностью с получением доступа к данным.

Помимо развития собственных решений компания уделяет большое внимание взаимодействию с локальными игроками: от производителей ИТ-решений и разработчиков ПО до вузов, с которыми Huawei реализует совместные программы обучения студентов. Как отмечают в компании Huawei, приоритет в пользу российских партнеров и заказчиков будет сохраняться вне зависимости от внешних факторов.

«Мы готовы обеспечить непрерывность бизнеса, разработок, производства и поставок наших продуктов и гарантируем нашим российским партнерам и заказчикам выполнение всех взятых на себя обязательств. На данный момент мы обладаем достаточным количеством комплектующих для производства продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества. При этом компания Huawei постоянно ведет поиск новых альтернативных поставщиков, в том числе работающих на территории Китая. Инновации в архитектуре и технологиях позволяют нам использовать в системах хранения данных Huawei чипы, произведенные в Китае, и при этом обеспечить наилучшую производительность, качество и надежность наших решений», – говорит Питер Чжоу (Peter Zhou), президент департамента систем хранения данных и интеллектуального зрения компании Huawei.