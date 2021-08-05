X-Com модернизировала печатную инфраструктуру крупнейшего онкодиспансера Чувашии

X-Com выполнила проект модернизации парка копировально-печатной техники Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения Чувашской республики (РКОД). В инфраструктуру учреждения внедрены 30 новых МФУ, отвечающих требованиям его рабочих процессов.

В ходе обследования ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов заказчика были выявлены узкие места в организации бумажного документооборота компании и разработан ряд практических предложений по их устранению. В частности, заказчику было рекомендовано заменить морально устаревшее и не отвечающее современным требованиям печатное оборудование современными МФУ Kyocera M2040dn и M2235dn.

Выбор подрядчика проекта производился на основе анализа коммерческих предложений российских поставщиков программно-аппаратных решений, периферийного оборудования и сервисов. Предпочтение было отдано компании X-Com, предложившей наилучшие условия поставки оборудования и выполнения работ.

Проект реализован в полном соответствии с контрактными условиями относительно сроков поставки оборудования и объема выполненных работ. Все оборудование интегрировано в информационную систему учреждения. В качестве авторизованного сервисного центра Kyocera с постоянно поддерживаемым складом оригинальных запасных частей вендора X-Com готова обеспечить квалифицированное техническое обслуживание и ремонт оборудования заказчика.

Kyocera M2040dn – быстрое и надежное МФУ, позволяющее усовершенствовать бумажный документооборот. Автоподатчик документов и большой объем памяти обеспечивают высокую скорость сканирования и печати, а функция печати на конвертах избавит сотрудников от рутинных операций. Встроенный жидкокристаллический дисплей делает управление устройством простым и понятным.

Kyocera M2235dn – наиболее доступная модель линейки устройств серии Ecosys. Устройство с обеспечивает индивидуальным пользователям и небольшим рабочим группам качественную печать с разрешением до 1200 точек на дюйм, двустороннюю печать, гигабитное сетевое соединение, а также высокую скорость сканирования и копирования.