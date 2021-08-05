CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и Visiology, разработчик одноимённой аналитической платформы, сообщили о подписании партнёрского соглашения. Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов органов государственной власти и госкорпораций.

Visiology и Softline объявили о сотрудничестве в рамках партнёрской программы Visiology. Компании провели ряд совместных семинаров по обучению и работе с информационно-аналитической платформой, в ближайшие недели планируют реализовать несколько пилотных проектов по внедрению продукта на крупных промышленных предприятиях в рамках программы «Бесплатный тест-драйв Visiology».

Соглашение даст возможность сотрудникам компании Softline предлагать заказчикам современное и понятное BI-решение, соответствующее критериям импортозамещения. Решения на базе BI-платформы внедрены и успешно работают в ряде государственных организаций и крупных корпорациях (ТВЭЛ, РМК, АЛРОСА, ситуационные центры губернаторов регионов России).

«BI-платформа компании Visiology — один из самых “зрелых” продуктов на российском рынке отчетно-аналитических систем. Наличие сертификата ФСТЭК даёт возможность поставлять данное решение государственным структурам и предприятиям, силовым ведомствам и другим организациям, работающим с “чувствительными” данными. Импортозамещение сегодня — одно из наиболее приоритетных направлений для Softline, поэтому мы с удовольствием работаем с отечественными разработчиками и предлагаем заказчикам несколько вариантов бесшовного перехода на российское ПО, без потерь для клиента в качестве работы ИТ-инфраструктуры и ущерба для бизнес-процессов, — сказал Андрей Пашков, руководитель направления BI в Softline. — Команда Softline заинтересована в предоставлении услуг на базе продукта Visiology. Наши клиенты уже проявили активный интерес к переходу на отечественную BI-платформу, и на ближайшее время намечен старт целого ряда пилотных проектов».

Партнёрство также позволит Softline углубить экспертизу в направлении BI. Так, ряд специалистов компании уже прошёл обучение и получил сертификацию для работы с вендором.

«Мы рады, что наши клиенты теперь могут выбрать компанию Softline, одного из признанных лидеров российского BI-рынка, в качестве поставщика решений на базе аналитической платформы Visiology. Главное преимущество Softline — это комплексность предоставляемых услуг: от разработки отраслевых решений до внедрения всего стека аналитических технологий, необходимых современному руководителю для управления на основе данных», — отметил генеральный директор и сооснователь Visiology Иван Вахмянин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО

Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок

В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще