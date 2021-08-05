Российский стартап Qameta Software вышел на маркетплейс Capterra с оценкой 4,6/5

Qameta Software, IT-стартап, основанный в 2018 году в Санкт-Петербурге, вывел систему управления тестированием Allure TestOps на маркетплейс Capterra. В первый месяц средняя оценка сервиса от клиентов составила 4.6 баллов из 5 возможных.

Allure TestOps фокусируется на повышении совместимости служб тестирования, разработки и эксплуатации в условиях гибкой разработки и DevOps, позволяя автоматизировать создание и генерацию тестовой документации, запуски тестовых наборов, анализ результатов и ошибок, а также подготовку отчетов. Подобный подход позволяет избежать ситуации, в которой тестирование становится бутылочным горлышком в DevOps-пайплайне, ускоряя процесс разработки и развертывания релизов.

Пользователями продукта являются IT-компании (Kaspersky, Arrival и др.) и крупные корпорации, проходящие процесс цифровой трансформации: высокотехнологичные банки (Tinkoff, Точка), телеком (Megafon, Rostelecom), ритейл и другие. На данный момент на странице продукта можно ознакомиться как с восторженными отзывами в духе «Лучшее решение для QA команд» и «Лучшая TMS», так и с конструктивной критикой инструмента.

Текущее портфолио стартапа состоит преимущественно из крупных предприятий по понятной причине: до сентября 2021 года Allure TestOps был доступен только в качестве on-premise решения, которое требовало высокой квалификации команды администрирования и не имело смысла для команд менее 5 человек.

В сентябре Qameta Software представила SaaS-версию продукта, более простую в установке, настройке и эксплуатации и доступную также небольшим командам и стартапам. SaaS-решение также предлагает enterprise-уровень безопасности данных (SAML, SSO, JWT), а все облачные подрядчики соответствуют необходимым требованиям законодательства об обеспечении безопасности данных (ФЗ 152, GDPR или CCPA).