CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Крупные ИТ-компании ищут инструментарий для управления тестированием в мире DevOps

DevOps как описанный и формализованный подход к разработке был представлен не так давно, однако уже несколько лет занимает крепкую позицию лидера среди современных методов управления разработкой. Microsoft, Uber, Google, Netflix и многие другие лидеры индустрии применяют инструменты и методы DevOps не первый год. Основная задача подхода заключается в двух направлениях: создании эффективных коммуникаций между подразделениями, ответственными за поставку и эксплуатацию релизов и внедрении процессов и инструментов, ускоряющих процессы разработки, сборки, валидации, развертывания, мониторинга и эксплуатации продуктов за счет автоматизации.

QA и тестирование до недавнего времени часто опиралось на более консервативные методы и инструменты, фокусирующиеся не на масштабировании и скорости выполнения процессов, а на оптимизации ручной работы и организации внутренней коммуникации. Однако с ускорением процесса разработки все большую популярность обретает курс на максимальную автоматизацию тестирования. Автоматизированное тестирование имеет особенности, требующие специализированных процессов и инструментов, таких Allure TestOps.

Уже накоплен опыт компаний, успешно внедривших методологию TestOps в дополнение к DevOps подходу. Так, Wrike автоматизировала ведение документации для более чем 30 000 Selenium-тестов (интеграция с Allure TestOps). Есть опыт Wisebits в реализации автоматизированной инфраструктуры для PHP с детальным отчетом об опыте выбора, настройки и реализации TestOps на инфраструктуре Qameta Software.

Также Vivid Money автоматизировали тесты на Go и ускорили регрессионное тестирование в 4 раза при помощи Allure TestOps.

Согласно отчету DORA State of DevOps, организация правильной автоматизации высвобождает у наиболее дорогих специалистов до 50% времени на реализацию новой функциональности, создавая бизнесу преимущества в конкурентной борьбе.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые критерии «российскости» больно ударили по Huawei. Его доля на российском рынке СХД рухнула в 1,5 раза

От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito

Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО

Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие триммеры для травы: хиты продаж

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще