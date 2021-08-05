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Кредитное бюро «Русский Стандарт» доверил техподдержку критичной ИТ-системы «Инфосистемы джет»

«Инфосистемы Джет» обслуживает критически важную ИТ-систему «Кредитное бюро Русский Стандарт», которая предоставляет информацию по кредитным историям. Аутсорсинговый контракт рассчитан на один год.

«Кредитное бюро Русский Стандарт» является одним из лидеров российского рынка кредитных историй. В Бюро хранится свыше 140 миллионов записей о субъектах, включая кредитные истории и информацию о запросах на кредиты физических и юридических лиц. Компания стремится повысить качество своих услуг, поэтому развивает высокотехнологичную платформу и заботится о ее надежном функционировании. Чтобы гарантировать клиентам доступность основного сервиса, системы управления бюро кредитных историй были переданы на техническую поддержку ИТ-компании «Инфосистемы Джет».

Данная система является основой деятельности «Кредитного Бюро». Она предоставляет данные по кредитным историям, а также выполняет оценку кредитных рисков с учетом кредитной истории и сведений из внешних источников. Система имеет сложную структуру — в ее состав входят вычислительный комплекс на серверах HPE, подсистемы хранения данных и управления базами данных, включая решения open source, резервного копирования и восстановления, виртуализации и мониторинга.

Специалисты сервисного центра «Инфосистемы Джет» провели аудит системы. В настоящее время они осуществляют круглосуточный мониторинг состояния системы, выполняют ее администрирование, резервное копирование и восстановление данных по стандартам заказчика.

«От надежной работы ИТ-системы зависит не только репутация нашего заказчика. Это еще и возможность тысячам людей и организаций гарантированно получить нужную информацию по своему запросу. Поэтому для проведения сложных работ, которые требуют остановки системы, у нас есть очень короткое окно в 1,5 часа в выходные дни, — отмечает Андрей Гешель, директор сервисного центра «Инфосистемы Джет». — Выполнить необходимые работы по обслуживанию системы и в то же время не останавливать ее работу на закрепленное в SLA время, нам удается за счет четкого планирования своих работ и эффективного взаимодействия с ИТ-командой заказчика».

«Выбрав в качестве сервис-провайдера "Инфосистемы Джет", мы передали в надежные руки обслуживание самого главного ИТ-компонента нашего бизнеса. Кроме того, наша компания получила доступ к экспертизе в смежных областях,поскольку наш партнер имеет одну из сильнейших команд в области ИТ-инфраструктуры, — отмечает Дмитрий Мысливец, операционный ИТ-директор «Кредитное Бюро Русский Стандарт». — В настоящее время мы совместно выполняем миграцию данных и решаем задачи резервного копирования».

Владимир Бахур

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